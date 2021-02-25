百威亞太（01876）

百威公佈業績，去年第四季收入下跌1.6%，2020年度全年整體收入下跌12.4%，全年銷量減少12.1%，第四季大幅回升，但仍跌2.6%，管理層解決下跌原因是中國市場的增長，被韓國及印度因疫情持續影響所抵銷。

2020財政年度，正常化除息稅折舊攤銷前盈利減少23.7%，正常化除息稅折舊攤銷前盈利率減少至28.3%；去年第四季，正常化除息稅折舊攤銷前盈利減少3.6%，而正常 化除息稅折舊攤銷前盈利率為23.8%。2020財政年度，每股基本及攤薄盈利為3.89美分，而2019財政年度為7.50美分，建議每股股息由2019年2.63美分增加至2020年的2.83美分。

高銀金融 （530）

高銀金融今早發盈利警告，根據2021年度上半年未經審核賬目評估，預期虧損將會大幅增加，由上年度的4.82億港元，大幅至9.93億港元，增加達1倍。

管理層解釋虧損增加主要來自有關終止出售啟德住宅項目，帶來4.52億港元終止費用，以及酒品及相關業務營業額下跌。

阜博集團（3738）

阜博截至2020年12月31日，3個月的SaaS業務經常性總收入較上年度同期大幅238%，Rights ID業務管理內容平均每月觀看次數為419億次，較上年度同期增加20%，董事會對集團中國業務的長遠前景充滿信心。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！