【本報訊】第四波疫情逐步放緩，加上發展商連連推盤，2021年首月本港樓價指數止跌回升。差估署數據指出，上月樓價指數報380點，較去年12月份379.5點微升0.13%，為樓價連跌3個月後首見反彈；若與2019年5月的歷史高位396.9點比較，1月份與高位差距為4.45%。

租金持續受壓

差估署數據顯示，1月私樓樓價指數報380點，按月回升0.13%，按年微升0.08%。以單位面積區分，中小型住宅樓價按月回升0.2%，終止連跌3個月跌勢。大型住宅樓價指數卻由升轉跌，按月跌2.4%，按年跌2.7%。 租金指數仍受壓，上月私樓租金指數報178.1點，按月下跌0.06%，按年跌接近4%。其中，中小型住宅單位租金跌幅較大型單位顯著，中小型單位租金按年跌3.9%，大型單位租金按年跌1.8%。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，差估署1月份售價指數主要反映去年12月下旬及今年1月上旬的實際市況，當時第四波疫情相對平穩及單日確診宗數回落至雙位數字，買家陸續重新入市，刺激樓價止跌回穩。陳預期，疫苗開始接種後，有助減退疫情，相信重新「通關」後，經濟活動將重現生機，預期全年整體樓價保守估計可升10%。

租金走勢續連，中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，去年10月份全港107個大型私人住宅屋苑的實用面積平均租金錄33.7元，較2019年10月份的36.3元按年跌7.2%，其中黃埔花園及沙田第一城呎租同樣跌逾一成水平。今年1月份私人住宅實用面積平均租金最新錄得33.6元，按月跌0.3%，連跌兩個月共0.6%。