【本報訊】牛年始起，多個發展商相繼公佈旗下項目推售部署；其中會德豐地產今年將有6個新盤面世，連同貨尾料可提供逾2,500伙單位應市。發展商指，今年樓市有望好轉，並冀集團項目可貨如輪轉。

會德豐去年整體銷售收益錄約166億元，其中純住宅收益為116億元，涉及逾1,000伙單位。集團主席梁志堅指，受疫情影響，集團去年賣樓情況較遜色，但隨着疫苗開始接種，加上大灣區陸續發展，有助「北水」進港。他相信本港整體經濟會慢慢復蘇，並對今年樓市充滿信心，料本年賣樓收益或逾200億元。

會德豐常務董事黃光耀補充，連同與合作夥伴發展的項目，集團年內將有6個新盤推出市場，共涉約2,400伙，其中西南九龍內長沙灣Grand Victoria料最快下季推售；茶果嶺Koko Hills第二期則料於今年中推出；至於啟德沐泰街10號第一期，及跑道區合資住宅項目亦部署下半年開售。另集團將繼續推售不同項目貨尾，相信全年可發售單位逾2,550伙。

皓畋買家撻定蝕732萬

新盤交投暢旺，惟陸續有個別買家撻定離場。據一手成交紀錄冊，嘉里建設（683）何文田皓畋6座10樓B室，實用1,477方呎，屬四房雙套房間隔，原於2019年5月以5,229.11萬元沽出，呎價35,404元。買家當時選用738天、即約兩年成交期付款，惟最新終止交易，料損失樓價14%定金，涉約732萬元。