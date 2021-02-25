過去兩天一眾分析員行家，也跟我一樣忙得不可開交，由滙控業績都財政預算案，同樣都是市場最關注焦點。

首先回顧一下，本欄上周預測，結尾一段如下：「當然現在人人都是股神，街頭巷尾都在談論股市，掟飛鏢也可能選對股份，亦要開始注意管理風險…恆指…突破31,000點…某程度亦已反映A股紅盤高開，北水重返港股等利好憧憬。」

此外，本欄上周推介的四隻股份，醫思醫療（2138）丶同程藝龍（780）丶領展（823）和致富產業信托（778），表現跑贏大市，其中醫思醫療和同程藝龍，先後本週再創歷史新高，算是有所交代。

說時遲，那時快，恆指昨日暴跌超過九百點，跌至29,700點水平。

由於教主也瘋狂之虛擬貨幣泡泡Party，到契媽點石成金散戶一擲千金死跟，新股數千倍超額認購B組竟然都無份，這些現象都說明市場情緒已極度亢奮。不過要説震撼程度，當然是波叔財政預算案之上調股票交易印花稅勁得多。

漠視市場反對聲音，霸王硬上弓夾硬加，會有什麼後遺症呢？

本港和內地證券交易印花稅，稅率雖然都是0.1%，但香港是買賣兩邊收，內地只收單邊賣出，原本已經貴足一倍。

此外，內地政府多年來，不斷下調股票交易印花稅，由1998年0.5%減至現在0.1%。當年大幅增加股票交易印花稅，目的是要調控熾熱的股票市場。

以昨日恆指大跌900點，波叔今次真是「做到嘢」，哈哈。

眾所周知，股票期權莊家交易、證券莊家交易，本港所有場內交易衍生工具，包括備兌認股證、牛熊證和界內證，本港上市交易所買賣基金ETF，包括風險相對較高的逆向及槓桿ETF，同樣不用支付股票交易印花稅？

言猶在耳，去年《財政預算案》才宣布豁免交易所買賣基金一級市場活動股票買賣印花稅，今年卻反其道而行，增加股票交易印花稅，反映政策毫無連貫性。

由於絕大部份交易所買賣基金，以及衍生工具發行商，都是大型外資或內地公司，本末倒置上調股票交易印花稅，感覺上就是把利益向他們傾斜，漠視賺取微薄佣金，經營困難的本地中小型券商。

本港證券行業競爭激烈，交易佣金早已低無可低，甚至低過股票印花稅。對散戶投資者而言，投機炒賣衍生工具，交易成本遠遠低於買賣股票，上述措施變相鼓勵投機炒賣衍生工具。

從長遠角度來看，若果同一隻股份，在本港和內地A股上市，又或者在美國ADR和本港上市，若果沒有價格折讓或溢價因素，機構性投資者當然會選擇交易成本較低的市場進行買賣。

上調證券交易印花稅，就可以增加庫房收入？結局可能會因加得減。

本週是日必炒推介，可以留意三隻極有機會，獲納入恒生大中型股指數，成為港股通股份的藍月亮集團（6993）丶泡泡瑪特（9992）和Vesyne（2148）。

本人持有藍月亮集團

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