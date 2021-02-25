香港紫荊黨創黨人陳健文任主席的化妝品連鎖集團卓悅（653）發盈警，預計去年虧損擴大70%以上，即至少蝕2.2億元，營業額亦錄雙位數跌幅。卓悅指，會把握消費模式轉變的機遇，加速電商發展。

卓悅預計，截至去年底止全年營業額按年錄得雙位數跌幅，主要由於疫情全球大流行，零售業及旅遊業受到嚴重打擊，各國防疫措施令訪港旅客人數大減，以及市民減少外出購物所致。卓悅為吸引客戶而增加優惠，以致毛利率相應下跌。

卓悅指出，雖然疫情令本港營商環境變得十分艱難，但把握疫情下消費者購物模式轉變的新機遇，積極推動業務模式數碼化，加快電商發展，務求滿足消費者的購物新體驗，同時能更有效控制成本，以保持集團的營運效率及長遠發展，並期望能盡快回復盈利能力。

卓悅改革谷直播

卓悅去年易手，原大股東葉俊亨將股權售予第二大股東陳健文，其後陳健文擔任主席，遂著手改革卓悅，推動電商發展，如加強「直播帶貨」，向員工提供網上直播培訓。

早前卓悅旗下卓悅批發因為拖欠租金，遭一名業主入稟提出清盤呈請，至上月已確認為個別租務糾紛，有關呈請已撤回，卓悅料公司的業務及正常運營未產生任何重大影響。

卓悅收市跌4.3%，報0.2元。

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