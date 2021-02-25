內房股今日普遍造好，內媒報道，內地22個重點城市宣佈「集中供地」的土地供應政策，即集中發佈、集中出讓土地，以及限制城市全年集中土地拍賣不超過3次。潤地（1109）升11.8%，報36.85元，碧桂園（2007）升6.9%，報9.85元，中海外（688）升7.7%，報20.1元。

據報道，內地22個重點城市中，除北京、上海、廣州及深圳外，還包括南京、蘇州、杭州、廈門、福州、重慶、成都、武漢、鄭州、青島、濟南、合肥、長沙、瀋陽、寧波、長春、天津及無錫等二線城市。

部分城市如青島、天津及鄭州已披露官方文件，提到嚴格實行住宅用地「兩集中」同步公開出讓，據報上述要求官方向22個城市同步發放，對今年度住宅用地供應分類調控，主要是通過安排住宅用地供應時序，以穩定市場預期及穩地價。

內房股炒上，融創中國（1918）升12.2%，報33.85元，萬科（2202）升12%，報33.5元，雅居樂（3383）升5.6%，報10.88元。物管股亦落鑊，新城悅（1755）升11.9%，報20.6元，恒大物業（6666）升9%，報16.78元。華潤萬象（1209）升6.7%，報47元。

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