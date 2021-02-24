中石化煉化（2386）與中石化冠德（934）是本欄薦買常客。去年11月9日於3.05元薦買中煉化，設目標價4.56元，本周二最高4.46元，接近目標價，較薦買前大升46%，昨收4.12元，累計升35%，若見4.46元即斬邊留邊。冠德則距目標價尚遠，買之哉。

1) 冠德以紅籌身份上市，現時市值72.6億元，近年最大的交易是出售榆濟輸油管道，作價35.1億港元（相等於公司市值近一半），去年7月公佈，公佈前數日股價3元，疑有春江鴨活動，5日內股價飆44%至4.31元。春江鴨摸頂價較現價2.92元高出48%。交易帶來盈利10.53億港元。2019年，冠德純利12.85億元，交易得益比例極大。

2) 2020年上半年，冠德純利6.1億元，按年跌16%，國內疫情受控，下半年業績好轉，全年正常盈利13.5億元，增5%。榆濟管道交易去年9月完成，計入此項盈利，冠德去年可賺24億元，大增87%，PE僅3倍。不計管道交易盈利，PE亦只是5.4倍，遠低於過去6年平均的8.1倍。

憧憬派特息 高息11厘

3) 冠德2020年預測PB 0.52倍，遠低於過去6年平均的0.89倍。

4) 冠德出售榆濟管道大套現，去年底手上淨現金估計達22億元。2019年每股派息20仙，2020年例息預測不變（已派中息8仙不變），因出售榆濟管道估計撥4分1派特息，全年料共派0.32元，高息11厘。

★冠德隨時發盈喜，現價2.92元，目標價4.31元，潛在升幅48%。與中煉化一樣，可憧憬私有化。

同場加映：去年10月21日於1.01元薦買361度（1361），設目標價1.6元，昨日最高1.97元，較薦買前高出95%，收1.75元，單日升幅27%，龍虎榜上排第十位，較薦買前大升74%。

361度是龍尾運動鞋股，升後市值仍不過36億元，PB只是0.46倍，遠低於同業。昨日成交33球，3年半以來最多，未見有消息發佈。老規矩，斬邊留邊。

何車