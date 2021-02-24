【本報訊】彭博引述知情人士稱，長和（001）及長實（1113）資深顧問李嘉誠正籌備組成特殊目的收購公司（SPAC）於美國上市，集資4億美元（約31.2億港元），預計本周向美國證券交易委員會提交註冊文件，但具體條款尚未最終確定。

李澤楷搞第三家Bridgetown

至於李嘉誠於本月的交易中，亦和特殊目的收購公司有交集，其旗下維港投資的房屋及財產保險經紀初創金融科技公司Hippo Enterprise Limited，於月初傳借殼著名風險投資者雷德．霍夫曼（Reid Hoffman） 旗下的特殊目的收購公司Reinvent Technology Partners上市，預計市值將達到50億美元（約390億港元），但最終告吹。

其次子李澤楷則先行一步，過去數月已與PayPal創辦人Peter Thiel，成立了兩家Bridgetown系列特殊目的收購公司，投資於東南亞的電商及科技業務，合計集資約9億美元（約70.2億元）。之前有傳聞指Bridgetown正考慮收購印尼電商公司Tokopedia，其估值可能達到80億至100億美元（約624億至780億港元），至於李澤楷旗下富衛（FWD）亦傳會與美國特殊目的收購公司合併為選項之一。

上周有報道指，李澤楷亦正獨資籌備第三家Bridgetown，據稱也會籌集數億美元，不過相關考慮還處於早期階段，尚未就交易規模作出最終決定。