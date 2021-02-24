踏入牛年初，股市暢旺，恒指重回31000點水平，創兩年半新高。

在過去兩年，港股及在港上市的中資股一直都落後於A股，較早前港股奮起發力，北水的力量可記一功。為何內地資金會湧入購買港股？筆者認為理由有數個，首先在估值的角度而言，港股較A股便宜，一些在中港兩地上市的公司，其A/H估值差異更大，於是吸引內地資金購買港股。

第二，是對政策的回應。中國去年上半年受到疫情打擊，但到了第三、四季經濟已快速復蘇，人民銀行的貨幣政策亦漸漸由寬鬆轉趨中性，雖然政策未至於收緊，但由於A股向來較貨幣政策更敏感，內地投資者遂轉到貨幣政策仍然寬鬆的香港。

第三是滙率的問題。當前幾年人民幣走勢相對軟弱時，資金較難從內地流出離岸市場，但近一年人民幣兌美元持續走強，即使資金流入香港買股票，對於監管當局而言也是可控的情況。

第四是市場產品的進一步擴大，今年開始內地有港股ETF陸續推出市面，中國投資者得以透過簡單的渠道涉足港股市場，因而大受歡迎，並直接刺激港股的走勢，一些大型股份及指數成份股的表現尤其強勁。

新經濟股獲資金垂青

內地投資者的風格向來快進快出，這一波流入港股的資金，究竟只會是短期的現象，還是會長期配置？以上述提及的資金流、人民幣滙率等情況，似乎都是一些短期迹象，但同時，我們也不能忽視一些結構性的利好因素已經在港股市場出現。

自2009年金融海嘯以來，港股指數（例如恒生指數及MSCI香港指數）的表現一直落後於美國，原因之一，是美股擁有眾多顛覆全球、增長快速的科技企業；相反，港股仍然以傳統舊經濟板塊掛帥，集中於地產、銀行及電訊等，這些行業的增長較慢，而且部份中資銀行股又飽受壞賬的拖累，因此即使估值再便宜，也難以吸引資金的垂青。

幸好近年的情況慢慢有變，在中美兩國的角力下，很多在美國上市的中資ADR 已陸續回歸香港上市，這些企業多數屬於新經濟板塊，同時，也有越來越多中資科創企業來港直接上市，一改港股的面貌。這批健康護理、科技、生物科技股份，擁有更高的增長潛力，部份更躋身指數的成份股，令指數的新經濟佔比逐漸增長至一半左右，以這個角度而言，港股的估值獲得市場上調，亦屬合理。至於其他原因，筆者將在下期再述。

鍾秀霞

安聯投資高級基金經理