【本報訊】樓市剛性需求強勁，連凶宅同層及1樓單位也現搶盤。市場消息指，鴨脷洲海怡半島20座1樓單位，實用面積592方呎，兩房加士多房間隔，成交價750萬元，呎價12,669元，較銀行估價低約3%。

有區內代理指，由於是最低層1樓，貼近馬路，車聲噪音較大，形容「同瞓街冇分別」，故價錢特平，屬市場最平放盤，其他放盤叫價全部800萬元以上。

海怡半島交投熾熱，單日錄得3宗成交，除上述1樓單位外，另一宗為9座高層D室，屬凶宅同層戶，實用面積640方呎，三房間隔，以1,000萬元沽出，可承造最高八成按揭，坊間俗稱「林鄭Plan」，較剛以1,148萬元成交的9座高層C室同類單位賣平逾一成。

第一城凶宅同層呎售1.6萬

另沙田第一城17座低層G室，實用面積327方呎，兩房間隔，屬凶宅同層戶，成交價520萬元，呎價15,902元，低市價約半成。據代理提供資料，沙田第一城52幢住宅物業中，有超過40間凶宅，其中17座佔4間最多。

部份業主趁高位沽貨離場。紅磡海逸豪園8座低層B室，實用面積1,236方呎，三房間隔，享海景，剛以2,650萬元售出，呎價21,440元。同座一個層數較高B室單位，於去年10月以2,568萬元，今次樓層低3層，相隔4個月卻賣貴82萬元或3.2%。原業主為印度人，2008年6月以1,362.9萬元買入單位，持貨近13年賬面獲利1,287.1萬元離場。