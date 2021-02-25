福布斯公佈2021最新香港富豪榜，李嘉誠超越去年首位的李兆基，以354億美元身家，重奪香港首富地位。

雖然經歷疫情逾年，但福布斯計算香港富豪榜的身家總值卻升了7.5%，合共3,310億美元，不過仍有超過半數富豪身家因疫情而縮水。

長和（001）創辦人李嘉誠，2020年身家增加20%，主因是他持有的美國上市公司Zoom，去年股價大升最多4倍，就算長實 （1113） 股價去年錄得近3成跌幅，仍無損李嘉誠身家上升。

去年首富恒基地產 （12） 創辦人李兆基，過去一年身家沒有大變，被李嘉誠追過，以305億美元跌落第二位；鄭家純家族以221億美元排名第三。

至於身家增長最大的是全球最大手機螢幕玻璃供應商伯恩光學創辦人楊建文及其太太林惠英，他們受惠智能電話需求，身家翻倍有多，由去年80億美元，大增至今年186億美元，由第十名爬升至今年成為富豪榜第四位。有報道指，伯恩光學將尋求今年第三季在香港或內地上市，集資額預料介乎20億至25億美元。

福布斯2021年香港十大富豪榜︰

1. 李嘉誠 身家354億美元

2. 李兆基 身家305億美元

3. 鄭家純家族 身家221億美元

4. 楊建文和林惠英 身家186億美元

5. 呂志和 身家178億美元

6. 李文達 身家174億美元

7. 吳光正 身家170億美元

8. 劉鑾雄 身家135億美元

9. 鄺肖卿 身家134億美元

10. 蔡崇信 身家125億美元

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