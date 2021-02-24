【本報訊】美債孳息近日拾級而上，衝擊股市表現。10年期美債孳息昨日升越1.41厘水平 ; 30年期美債孳息觸及2.28厘水平，兩者均創逾一年新高。2年期與10年期美債孳息息差接近130點子，為2016年以來息差最大。

「債券自衞隊」蠢蠢欲動

英國《金融時報》指隨多國展開疫苗接種計劃，投資者對經濟復蘇憧憬升溫，歐洲、日本與英國債市亦錄沽壓及債息上揚。如日本10年期國債孳息觸及0.129厘，為2018年10月後最高 ; 英國10年期國債孳則升至去年3月高位，錄0.79厘。華爾街分析員Ed Yardeni稱「債券自衞隊」狙擊行動蠢蠢欲動，擬在通貨再膨脹的主題下，「伏擊」華府政策制定者，藉壓低債券價格、債息上升，向政策制定者施壓。此外，瑞銀報告指出，美債孳息率曲線趨陡峭，若美國實際利率上揚，將利淡股市表現。該報告預測，若10年期美債孳息今年底預期升見1.5厘，料亞洲增長型股票的公允價值將降3%；若美債孳息升見2厘，股票的公允價值將減10％；如果美債孳息率升至2.5厘，成長股的公允價值將被削15％。

美國聯儲局主席鮑威爾連續第二日出席國會聽證會，他周三於眾議院金融服務委員會發表半年度的經濟和貨幣政策。他前日發表鴿派言論，明確表明於可預見將來不會加息或縮減買債，並將2021年GDP預測提高至6%，為美國通脹過熱的憂慮降溫，美股跌勢稍緩，道指曾跌72點，報31477點；標指報3870點，跌12點；納指跌90點，報13374點。