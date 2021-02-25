廉政公署昨落案起訴一名銀行主任及其任職酒樓經理的母親，控告他們涉嫌透過安排母親的同事在該銀行開設支薪戶口，串謀詐騙銀行佣金。

渣打銀行客戶拓展部主任林其鋒（30歲）；金御海鮮酒家分店經理、林其鋒母親張佩君（56歲），同被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。兩名被告將於明日（26日）在東區裁判法院答辯。

廉署早前接獲貪污投訴，調查後揭發上述涉嫌罪行。

林其鋒於案發時是渣打銀行的客戶拓展部主任，派駐到中環一間分行負責為顧客開設戶口。若客戶使用新開設的戶口支薪，相關薪酬金額將會計入林其鋒的業績，以計算其季度佣金。

林其鋒的母親張佩君是酒樓金御中環分店的分店經理，負責處理前線員工的支薪安排。該酒樓沒有規定員工須在某指定銀行開設戶口支取薪金。

控罪指林其鋒及張佩君涉嫌於2017年4月11日至12月18日期間一同串謀詐騙渣打銀行，不誠實地促使個別人士在銀行開設戶口，以及未經授權把款項轉入和轉出該些戶口，從而提高用作計算林其鋒季度佣金的銷售額。

廉署調查發現，張佩君4名同事及金御1名茶客據悉被促使在渣打銀行開設戶口。於未經該5名戶口持有人授權的情況下，數筆款項由張佩君的個人戶口轉賬至該5個戶口，其後又再被轉出有關戶口。林其鋒則因而獲發額外季度佣金共4,520元。

渣打銀行及金御在廉署調查案件期間提供全面協助。兩名被告已獲廉署准予保釋，以待明日應訊。

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