樓市近月消化不少平價盤，加上農曆新年假期因素，中原地產統計的10大屋苑，2月錄得270宗成交，較1月381宗下跌29%。8個屋苑成交量較上月下跌，跌幅由20.8%至58.2%。

業主反價，二手市場呈價升量跌格局。本月8個屋苑樓價升，幅度0.4%至3.8%，當中天水圍嘉湖莊樓價按月升3.8%，最新平均呎價11,048元﹔鰂魚涌太古城、將軍澳新都城及東涌映灣園，升幅同樣逾2%。錄得跌幅的兩個屋苑，分別是觀塘麗港城及沙田第一城，跌幅3.6%及1.5%。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受農曆新年長假期影響，十大屋苑2月份成交量回落，但買賣雙方未有外遊，對交投量影響相對較往年少。疫苗接種計劃開始，市民生活陸續恢復正常，對樓市有正面影響。本周公佈的財政預算案未有加辣或減辣措施，在低息環境下資金求出路，買家加快入市步伐，樓市由農曆新年前小陽春轉大牛市。

中原地產首席分區經理楊文傑表示，康怡花園2月錄得17宗成交，較上月10宗上升70%，平均呎價17,369元，按月升0.4%。屋苑本周預約睇樓量錄得60組，平均每呎叫價17,200元。

中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，太古城2月錄得38宗成交，較上月48宗下跌20.8%，平均呎價19,551元，按月升2.1%。2月份農曆新年假期期間大部份人未有外遊，對二手物業交投影響較往年少。疫情穩定，加上疫苗接種計劃開始，太古城本周預約睇樓量錄得30組，平均每呎叫價19,830元。

中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，農曆新年過後，嘉湖山莊交投迅速回復暢旺，本月累錄43宗成交，平均呎價11,048元，成交量較上月減少34%，呎價則上升約4%。本月交投減少，主要由於不少買家在上月已偷步入市，優質盤漸缺，加上節日因素，令交投減慢，造價則靠穩回升，事實上，現時市底強勁，隨着新財政預算案出籠，未有加辣減辣措施，加上下年度賣地表住宅供應量大減，對市場帶來正面推動，買家入市信心持續增強，為免遲買會貴，紛紛加快入市。本周末屋苑錄得120組睇樓預約，按周增加兩成，平均每呎叫價微升1.7%，至12,200元水平。

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