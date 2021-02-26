今日4隻新股同日招股，當中內地家居護理品牌立白集團旗下的朝雲集團（6601）屬市場焦點，惟由於遇上環球大冧市，兼且昭衍新藥（6127）暗盤及首日均破發，該股亦「太有自信」未有尋求基石投資者護航，均影響認購氣氛。

在富途，本身早上已經釋出90億元孖展額度予散戶，惟截至晚上10時罕有仍餘下逾40億元「任抽」。證券行整體孖展認購額僅143億元，超購僅46.9倍。

朝雲招股價介乎7.8至9.2元，一手500股，入場費4646.35元；預計3月10日掛牌。該股擬發行3.33億股，集資最多30.7億元，但未有引入基石投資者；摩根士丹利和中金為聯席保薦人。

同日招股包括廣聯工程（1413） 招股，計劃發售2.5億股股份，集資最多1.35億元，招股價介乎0.5元至0.54元，每手5000股，入場費2727元，預計3月11日掛牌。保薦人為均富融資。

從事生產及銷售甜食的久久王食品（1927）亦於今日招股，計劃全球發行1.98億股股份，集資最多1.485億元，招股價介乎0.65元至0.75元，每手5000股，入場費3787元，預計3月16日掛牌。保薦人為力高企業。

另外，日資控股的壓力設備製造商森松國際（2155）招股價介乎2.48至3.92元，範圍高達58%，一手1,000股，入場費3959.5元，預計3月15日掛牌。

汽車之家即將啟動上市

平保（2318）旗下汽車之家，據路透IFR報道已獲得港交所許可進行香港第二上市，集資近10億元。該公司最早下周啟動招股，高盛、中金、瑞信為保薦人。

《彭博》引述消息指，從事化妝品牌網購平台的杭州悠可考慮在港申請上市，集資至少3億美元（約23.2億港元）。這間具有中信資本背景的公司，正與潛在顧問就上市進行探討，最早於今年啟動。中信資本和悠可的代表不予置評。

昭衍破發後再低開

新股昭衍新藥首日上市低開1.99%，及後隨大市跌幅擴大，收市報138元，跌8.6%。

延續抽新股熱潮，昭衍新藥公開配售申購人數近54萬人，超額認購309倍，凍資1,840億元，一手中籤率5%，認購60手穩中一手。

長實REIT管理人亞騰資管傳研來港上市

長實（1113）旗下多隻房託管理人亞騰資管，市傳考慮在香港及新加坡雙重上市，集資最少10億美元（約77.5億港元），最快今年完成。亞騰資管理多家的REIT中，包括置富產業信託（778）、匯賢產業信託（87001）、泓富產業信託（808），長實執行董事趙國雄是亞騰資管董事之一。

《彭博》報道，原本在新加坡上市的亞騰資管，於2016年被私有化，至去年美國私募股權公司華平投資取得亞騰48.7%股權。亞騰資管近年積極併購，包括2018年向澳洲地產集團Cromwell Property收購19.5%股權，以及收購新加坡商廈Robinson Centre。截至去年底，亞騰資管資產規模達1190億新加坡元（約6940億港元）。

安能物流傳首季申請上市 集資39億

另外，中國物流商安能物流，市傳計劃在三月底前來港遞交上市申請，擬集資5億美元，折算約39億港元，《彭博》引述消息人士指，安能已委聘中金及摩根大通處理上市事宜。安能物流於2010年成立，在中國有逾144個分發中心，截至二月發貨量峰值超過5萬噸，該企過去10年已進行六輪融資，引入紅杉、凱雷等投資者，本月早前獲中信產業基金牽頭的財團入股，集資3億美元，投資包括新創建（659）、大灣區共同家園基金等。

至於馬來西亞最大橡膠手套生製商Top Glove亦正尋求來港上市，《彭博》報道，該公司計劃集資最多77.7億令吉或19億美元（約149億港元），較去年10月傳出的集資10億美元為高，乃馬來西亞公司最龐大的香港上市規模。目前Top Glove在馬來西亞及新加坡上市，來港後上市地將增至三個。

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