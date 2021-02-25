強權壓下，香港原本應有的民主選舉，見已成泡影；現在的政治操作，違反中英聯合聲明。香港已經去到一個，你入嚟做生意，搵條命博，唔知安唔安全嘅地步，充滿語言偽術。現在那一班至少有50球美金的高端人士，必會考慮到，人生下半場，哪裏活着才有意義，下一代才會安全？

看了財政預算，在國家安全的領域，維穩費增加了80億港元，用香港納稅人的錢，把香港變得更沒有自由，簡直是荒謬。財政預算案當中，不再是以民為本，更着重把香港融入大灣區，極權的體制，這是一條不歸路。我也相信，在香港出生的頂層問責官員，在心深處，知道自己做緊一個「毀滅香港」的動作；是慢性「改造」；把香港的法治社會，變了中國特色，變為人治社會。「劏房波」作為財爺，又係好似變了「打好這份工」算數，80億維穩費，究竟點用？

國安公署的成立，特首也要滙報，香港入境處、警隊、財金、全部歸納在它腳下；金融監管機構用外籍CEO作「修飾」，這已是最後一步「壓場」的舉動，投資者也不放心。我認識的共產黨員，淺藍半生熟之交，也不會把香港當作一個「安全港」了。

下一步向薪俸稅下手

你還看不到嚴重性？根據《華爾街日報》的報道，江澤民孫兒有份創辦的私募基金博裕資本，也把公司遷移至新加坡，還有早前美國的對沖基金Elliot Advisors，因為香港已不是以往的香港。

香港的技術官員，絕非根正苗紅。再用幾多國產疫苗，搞多幾場「疫苗表忠」核突show，其實都冇用。以民為本的時代已經過去，現在是「以中央為本」。有錢佬走資，香港族群「大換血」。財困相信會持續，向港人薪俸稅下手是下一步，更多人會走。香港薪俸稅15%相對低，大有上升空間，不要排除，除了股票印花稅，薪俸稅和大陸「更接軌」的可能性，有排加。

「香港政策」會越來越似大陸，香港也沒有真正為港人利益的「守護者」了。5,000蚊消費券，在勁失業的情況下，誰也不想額外使費，用啲消費券，隨時用大咗。8萬元的「失業借貸」有借有還，買張機票去英國，學做電工，賺下英鎊，可能是一撮人的想法。香港搞到咁田地，其實已經慘不忍睹。技術性官員，逐樣把香港一塊塊割讓出來，鄧小平真是死不瞑目。

錢志健

資深對沖基金經理

mdehedgecenter@gmail.com