有「長沙灣地王」之稱西南九龍海濱新盤Grand Victoria ，2017年以每呎地價1.78萬售出，最新批出預售樓花同意書，部署3月開賣，今日公開項目中文名，命名為維港滙。

由會德豐、信置（083）、嘉華（173）、世茂（813）及爪哇（251）五家發展商聯手的西南九龍Grand Victoria，在2017年尾以172億元投得地皮，每呎地價高達17750元，成「長沙灣地王」。

會德豐地產常務董事黃光耀表示，Grand Victoria近期批出預售樓花同意書，部署三月開售。項目最新公佈中文名，為維港滙，全盤有1,437伙，分三期發展，一期為維港滙I ，共有524伙間隔由開放式至四房，另備多個特色戶。

黃光耀表示，項目定價將會參考同區一線住宅項目，以及九龍站上蓋成交價。他認為，西九龍已一段時間無新盤推售，累積了不少購買力，將分階段推售。

信和置業營業部集團聯席董事田兆源指，Grand Victoria 位處西南九龍維港旁邊，望到港島金融寫字樓區，故中文名有「維港」二字；而「滙」就有交通滙聚中心之意。

嘉華國際營業及市場策劃總監(香港地產)温偉明認為，政府日前公佈的來年住地「幅幅都靚地」，望再與其他發展商合作。認為近期多家發展商推盤，市場信心加大。他補充，Grand Victoria 設計由四大建築行聯手，設計加入海洋遊艇元素。

世茂房地產物業發展部副總監李志豪指，項目採雙會所設計，面積逾3.4萬方呎。爪哇控股營業部總經理陳愷鑫指，項目入口採用落地玻璃幕牆，以海洋及玫瑰作主題。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！