【今晨5時00分】

十年期美債息回穩，由近日高位逾1.5厘回落至1.44厘，令科技股喘穩，不過資金持續由股市流出，美國道指收市跌1.50％（469點），收於30,932點，貼近全日低位30,911點。標普500 指數跌0.4％，收於3811點。納指升0.56％，報13,192點。

全周計，道指下跌1.8％，標普指數跌2.5％，納指則挫4.9％，納指跌幅為自去年10月底以來單周最大跌幅。美股2月份最終仍錄升市，道指升3.2％，標準500指數上漲2.6％，納指微升0.9％。

【晚上10時30分】

美國眾議院稍後會全體表決1.9萬億美元援助方案，美國三大指數齊升，道指升0.03%，至31,411點；標普500指數升0.39%，至3,844點；納指升0.96%，至13,245點。

科技股女股神Cathie Wood旗下Ark Invest多隻主要持股止跌回升，Tesla（TSLA）升3.14%，至702.47美元；Square（SQ）升1.48%，至230.47美元；Teladoc Health（TDOC）升2.06%，至224.07美元。

中概股開市回升，B站（BILI）升2.5%，至135美元；蔚來（NIO）升1.68%，至47.595美元；老虎證券（TIGR）升0.48%，至24.88美元；富途（FUTU）升1.67%，至156.58美元。

恒指夜期升0.16%，至29,006點，高水26點。

【晚上10時】

美國三大指數期貨個別發展，道指期貨續跌0.13%，至31,329點；標普500指數期貨轉升0.3%，至3,838點；納指期貨升0.78%，至12,931點。Tesla盤前曾跌逾3%，現升1.65%，至693美元。美國眾議院稍後會全體表決1.9萬億美元援助方案。

【晚上7時30分】

美國三大指數期貨由升轉跌，道指期貨跌0.32%，至31,271點；標普500指數期貨跌0.15%，至3,822點，納指期貨跌0.32%，至12,790點。

中概股成跌市重災區，B站（BILI）跌5.72%，至124.3美元；虎牙（HUYA）跌3.67%，至27美元；百度（BIDU）跌5.85%，至277美元；逸仙電商（YSG）跌3.31%，至17.5美元；達達集團（DADA）跌4.56%，至34.95美元；拼多多（PDD）跌4.27%，至163.76美元；富途（FUTU）跌7.99%，至141.7美元；老虎證券（TIGR）跌8.19%，至24.76美元。

體育博彩股DraftKings（DKNG）公佈上季業績，收入按年升1.46倍，至3.22億美元，淨虧損按年擴大6.98倍，至2.66億美元。公司表示，截止上季，每月有150萬名付費客戶。該公司將今年收入目標由7.5億美元至8.5億美元提高至9億美元至10億美元。目前美國有20個州，加上華盛頓允許線上體育賭博，上季則有19個，有5個州正將體育博彩合法化，16個州正草擬法律。

【下午5時】

美國十年期國債債券孳息率跌1.82%，至1.487厘。歐洲股市早段均跌，美國三大指數期貨造好，道指期貨升0.09%，至31,399點；標普500指數期貨升0.37%，至3,842點，納指期貨升0.48%，至12,893點。

德國DAX指數跌0.38%；英國富時100指數跌0.34%；法國CAC40指數跌0.74%；意大利富時MIB指數跌0.67%。

太空旅遊公司維珍銀河（SPCE）盤前跌8.62%，至38.75美元；老虎證券（TIGR）跌8.19%，至24.76美元；富途（FUTU）跌7.31%，至154.01美元。

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