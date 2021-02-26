電動車不單只是未來必然的發展方向，可見將來更加是投資界熱捧主題。板塊中，Tesla(NASDAQ：TSLA)是龍頭，惟估值不菲，向其他目標埋手可能更實際。扎根加拿大的Magna International(NYSE：MGA)憑三大優勢，有資格成為電動車市場的背後巨人。

製作汽車零部件逾60載

Magna在汽車行頭已經有超過60年歷史，最初幫通用汽車製造零部件，發展至今由汽車座椅以至引擎均有生產，是北美最大汽車零部件製造商；以銷售額計，是全球第三大汽車零部件供應商。

集團在奧地利格拉茲更設有廠房為歐洲車廠代工組裝及生產汽車，客戶包括Mercedes-Benz、BMW及Jaguar等。目前在全球27個國家合共設有342個生產及組裝廠房，當中118個位於歐洲；另外，在全球有91個產品研發及銷售中心。

「行外人」最佳拍檔

德勤早前發表《2030電動汽車趨勢展望》報告，預測全球電動車於未來10年將以複合年均增速29%成長；電動車總銷量會由去年250萬輛，增加至2025年的1120萬輛，至2030年將進一步增至3110萬輛。

事實上，電動車市場的龐大潛力，吸引了不少「行外人」加入，試圖分一杯羹。Magna在汽車零部件市場稱得上老行尊，過去亦跟得上汽車市場發展趨勢，累積相當電動車零部件製作經驗。雙重優勢，自然是「行外人」的盲公竹。

過往一直專注通訊產品及家居電子消費品的南韓LG Electronics，近年為進軍電動車市場積極部署，繼早年收購奧地利汽車照明系統供應商ZKW集團後，去年底重錘出擊，與Magna合作成立合資公司LG Magna e-Powertrain，投資額達10億美元。計劃在南韓、美國及中國生產電動車發動機、變換器、充電器及相關驅動系統。

市場憧憬代工生產Apple Car

Magna更值得憧憬的原因，是隨時有機會與蘋果強強聯手。蘋果早於2014年展開 「 Project Titan 」計劃，專注研發自動駕駛電動車；兩年前更從Tesla手中，召回舊將Doug Field擔任項目副總裁。市場估計，Apple Car有可能於2024年開始投產，帶同iPhone駛入總值10萬億美元的汽車市場。

Magna除了擅長電動車零部件製造，公司早於2000年便開始研發自動駕駛系統，2017年推出其自動駕駛系統平台MAX4，並已達致美國汽車工程師協會(SAE International)自動化第四級水平，即旅程中可跟隨導航及預設目的地自動行駛，在沒有突發情況之下，全程無需駕駛者參與其中。MAX4另一優點，是可組裝至任何汽車使用。

擁有電動車零部件、代工組裝汽車，以及自動駕駛三大優勢，對在汽車界由零開始的蘋果而言，與Magna合作的理由相當充分。因此，假如遇上美股下跌，Magna會是買入對象之一。

梁耀康

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