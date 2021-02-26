證監會指出，因安德思資產管理唯一董事兼最終股東Paul Lincoln Heffner（韓福南）今年初逝世後，無任何具適當權限的人士來處理該公司的事務，令公司無法運作。因此，該會按《證券及期貨條例》第212條及《公司（清盤及雜項條文）條例》，向原訟法庭提出呈請清盤令。

Paul Lincoln Heffner為港龍航空創辦人曹光彪的前孫女婿，2016年與曹惠婷辦妥離婚手續。他於2013年創辦基金公司安德思資產管理。安德思持有9號牌照，從事向香港投資者發售的私人基金的諮詢及管理業務。

證監會已於昨日（25日）獲原訟法庭頒令，委任Briscoe Wong Advisory Limited的陳佩詩及麥巧姸為安德思的共同及各別臨時清盤人，以管理她們認為合適的安德思事務，包括安德思對由其提供意見或負責管理的私人基金所擁有的權利和權力。有關事件將於3月9日發還原訟法庭就是否繼續委任臨時清盤人進行聆訊。

證監會認為，將安德思清盤乃符合公眾利益，以便能安排清盤人協助由安德思提供意見或負責管理的基金有序及迅速地進行清盤，以便向投資者退還資產；保存安德思的紀錄，確保有關紀錄不會遺失、被處置或以其他方式遭誤用，或被未經授權的人士處理，繼而危害或損害到安德思或基金投資者；及在有需要的情況下，對安德思的業務及事務進行獨立調查，以保障基金投資者的利益。

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