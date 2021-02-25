【本報訊】新盤氣氛持續暢旺，再有新盤加入戰團。新地（016）何文田太子道西Prince Central昨上樓書，最細單位251方呎。發展商指，項目最快下周開放示範單位，有機會開價。

新地代理副總經理唐錦江指，Prince Central樓書已上載，銷售部署亦進入直路，最快下周開放3個交樓標準示範單位予傳媒參觀，並料下周公佈首張價單，3月中進行首輪銷售。樓書顯示，項目設101伙，標準戶面積251至892方呎，由開放式至四房，主打開放式及一房，佔全盤約七成半。最細面積251方呎，屬開放式間隔。最大面積為20樓B室，屬實用1,351方呎四房雙套戶，另連1,078方呎天台。

恒隆完成購美領館物業

豪宅交投活躍，百利保（617）及富豪沙田九肚山富豪．山峯共有160伙，2019年4月起開售累售44伙，套現26億元。將招標推20號屋，大屋連1,800萬元裝修，挑戰區內新高價。百利保執行董事兼首席營業官范統指，富豪．山峯最新沽出2座9樓B室，面積2,107方呎，成交價5,604.62萬元，呎價26,600元。昨開放20號屋示位，面積3,024方呎，連花園1,834方呎及天台585方呎。四房全套房間隔，備有獨立升降機。

另外，恒隆集團（010）及恒隆地產（101）最新聯合公佈，已完成收購美國駐港澳總領事館位處壽臣山壽山村道37號物業，成交價為25.66億元。發展商指，上述收購美國領事館壽臣山物業已獲得中央書面同意，並為該協議備忘錄進行註冊，相關收購事項已於昨日完成。