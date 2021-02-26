恒指公司於今日收市後公佈季檢結果，大熱阿里健康（241）「染藍」，黑馬龍湖（960）及海底撈（6862）同晉身成份股，未有成份股被剔除。恒指成份股將由52隻增至55隻。所有變動將於3月15日（周一）起⽣效。

原本市場憧憬京東（9618）及比亞迪（1211）染藍，惟今季由黑馬龍湖及海底撈跑出。假設指數在2月24日調整，阿里健康的權重為0.89%，龍湖權重為0.62%，海底撈權重為0.58%。

海爾智家、萬國數據入科指

恒生科技指數成份股亦作出調整，將納入海爾智家（6690）及萬國數據（9698），並剔除丘鈦科技（1478）、貓眼娛樂（1896）、心動（2400）及易鑫（2858），數目由現時 32隻重置至30隻。變動後，海爾智家及萬國數據在科指權重分別為2.73%及0.69%。

恒生中國企業指數方面，加入碧桂園服務（6098）及農夫山泉（9633），剔除海螺創業（586）、中石油（857）、恒安（1044）、華潤燃氣（1193），成份股數目由現時 52 隻重置至 50 隻。變動後，農夫山泉及碧桂園服務在國指權重分別為1.32%及1.19%。

綜指大執位 擴至500隻

恒⽣綜合指數成份股出現大執位（見下圖），數目將由 493隻增加至500隻。今次將新增8隻有未有盈利的生科股（B股），包括歐康維視（1477）、加科思藥業（1167）、雲頂新耀（1952）、藥明巨諾（2126）、和鉑醫藥（2142）、德琪醫藥（6996）、嘉和生物（6998），及榮昌生物（9995）。

長江生命科技（775）、世茂服務（873）、華潤萬象（1209）、藍月亮（6993）、泰格醫藥（3347）、泡泡瑪特（9992）等亦獲納入綜指成份股。

黃國英：結果爆冷 或刺激股價

今次三隻藍籌新貴阿里健康、龍湖及海底撈中，前者一早被視為染藍大熱。阿里健康為阿里（9988）系內公司，主要集中在醫藥電商及新零售、互聯網醫療、消費醫療、智慧醫療等領域。公司於2014年借殼上市，上市4年後終錄得盈利，股價未見大變化。惟至疫情爆發以來，其股價一直急升，最新報26元，市值達3,498.5億元。

龍湖為內地房地產開發公司，在2009年以7.07元上市，以今日收市價46元計，上市至今升幅為5倍，最新市值為2,787.9億元。龍湖的四大業務分別為地產開發、商業運營、智慧服務、長租公寓。

經營火鍋店的海底撈（6862）於2018年上市，上市價為17.8元，以今日收市63.65元計，股價累升2.6倍，市值達到3,373億元。

豐盛金融資產管理董事黃國英表示，「今次結果爆冷，對股價一定有正面刺激。」他指，雖然三隻股份在恒指的權重不足1%，但都會有買盤，加上結果意外，料有炒作出現。

對於京東及比亞迪失落成為成份股，他表示目前科技股都大跌，料是染藍憧憬令京東跌幅相對地細，因此其短期沽壓會較明顯。

恒指改革諮詢下周一出爐

值得留意的是，恒指改革諮詢結果將於下周一（1日）出爐，主要變動包括：成份股增至65至80隻；取消最少上市24個月的時間要求；所有成份股權重上限由10%下調至8%；同股不同權（Ｗ股）及第二上市股份（S股）權重本身受限5%，未來或獲躍升至8%。

早前諮詢文件已指出，若建議獲採納，將有一年時間過渡，成份股分批納入，以確保指數換手率在可控範圍內。

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