今個星期，個市好動盪。周中，一個本來不會給予任何人期望的財政預算，竟鬧出一個小股災！陳茂波漠視業界的反對，一意孤行地調高股票印花稅，由0.1%調升至0.13%，加幅三成！此舉大大加大了即日鮮、短炒和高頻交易的成本，觸發了市場拋售。恒指以3,500億的歷史最高成交急跌了1,000點，還失守了30,000點關。第二日，亦即是星期四，恒指一度在低位反彈了600點，可惜在期結後，升幅無以為繼。最終，30,159點的前頂得而復失，後市依然岌岌可危。

成件事最受害的一定是港交所（388）。該股自農曆新年前已經出現頂背馳，到新年之後破頂，但資金一直流出。經此一役，股價失守了前頂553元之後轉弱，後市一旦連雙頂頸線493元都要跌穿的話，就可以話正式玩完，屆時下望的話睇453元，可以關注做淡。至於整體市況和其他的板塊，我相信不會怎受事件的影響。但外圍美債孳息的急升，將持續利淡增長型的板塊包括科技和生物科技股。無貨的話，我建議少關注。有貨的話，我建議嚴守止蝕，最少唔好溝。

今日繼續同大家推舊經濟，其中金川（2362）值博。有色金屬同資源板塊在近來當旺，主要是受惠銅價的急升。集團無論是銅、鈷礦等都在全球產量名列前茅，是跟目前的市值不對稱。由於集團在早前已經發了盈喜，料去年下半年賺不少於2500萬美金，且股份大有可能在今日收市後獲納入恆生綜指，甚至晉身成為港股通的新貴，因而可以說是雙喜臨門，值得期待。股份均線多頭，近日價量齊升，宜投機小注。現價買入的話，目標看2元，跌穿1.25元的話止蝕。

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