財爺陳茂波說，股市下跌跟預算案無關。

星期三恒指開市後下跌，可以理解成跟隨外圍股市向下，只是到了早上11時後，亦即財爺宣讀預算案之時，恒指跌幅明顯擴大。事情同時發生，當然不代表因果關係，但我們看看恒指成份股，在財爺開咪後明顯急插是比重佔半成的港交所（388），亦即收入最受股票印花稅影響的上市公司。只由11時起計，港交所跌了6.5%，以市值計算蒸發超過400億。算進間接受政策影響的其他企業，損失就更可觀了。

說股市下跌跟預算案無關，是有點侮辱市民智慧吧？贏粒糖，輸間廠，加稅打擊市場交易，損失的當然不只港交所，還包括股票經紀證券商、所有投資者。香港作為國際金融中心，如此自插兩刀，實在是匪夷所思。同樣令人不解的，是從政府官員到學者專家，經常投訴政府財政收入不穩，難以作「長遠規劃」，因此要「擴闊稅基」。股票印花稅收入視乎成交量，極受市況影響，提高稅率，亦即增加收入波幅，跟穩定財政的目標背道而馳。

除了倒米的印花稅，還有行政成本高昂並擾民的消費券，還有基層不派糖但照舊退稅退差餉，林林總總的政策邏輯，皆難以理解。面對經濟不景，手握萬億儲備，竟可制訂出如此離奇的一份預算案。我只好說句天佑香港。

曾國平

美國維珍尼亞理工大學經濟系副教授

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