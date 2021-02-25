本欄多個月來不斷推介的再膨脹交易（Reflation Trade），最近進入收成期，去年12月初以《爆升資源股仍有再上車機會》為題，文章提及的西方石油（OXY）只是20美元水平，執筆之時已升破28美元，升幅超過四成！相對一些資源股，四成的升幅已算溫和，因為以倍數上升的資源股也不少，問題是，早前屢次把握不到機會的投資者，現在才追貨是否太遲？

資源股爆升，源於對通脹的預期，從實體經濟和央行的政策，都令人相信經濟過熱非常大機會發生。從企業層面，去年整年在搞削減資本開支，手持不少現金，今年經濟復蘇，還不報復式投資搞項目才怪。至於中央銀行，開到口說可以忍受較高通脹，擺明可見將來不會加息，企業和金融界還不有恃無恐投資？美國失業率還有6.3%，就算物價有一點過熱，聯儲局又怎敢加息煞停經濟？伏爾克以後，已經沒有聯儲局主席敢加息隊冧股市！

因此，舊經濟股特別是資源股的升幅，可能只是剛開始，但必須留意，未來科技股的表現可能差強人意，出現道指升納指跌的情況，拖累整體股市的升幅。以科技公司動輒的萬億市值，一部份錢湧去只有一千幾百億市值的舊經濟股，舊經濟股的升幅已非常可觀。

至於甚麼股票可以追落後，王弼開始留意一些次一級的油股，例如持有加拿大油砂權益的Suncor（SU），油價一旦升穿70美元，油砂的利潤可以幾何級數上升，王弼幾日前以19元水平衝入開倉，現在已是21.5元，不過油價不會只升不回，讀者可以考慮以Sell Put方式儲貨。

王弼

專業投資者，曾任基金首席經濟師

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