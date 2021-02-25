政府加股票印花稅，連港交所（388）也隔空柴台，直言對陳茂波感到失望，反映現屆政府和持份者溝通能力之低，絕對遠超一般人想像，連半自己人也不支持，難怪在公眾惹來罵聲不絕。

股票印花稅在2020年為庫房帶來7%收入，預計會為庫房額外貢獻80億元，今次加稅對哪個國家傷害最大？港交所去年11月發佈的《現貨市場交易研究調查2019》，提到2019年外地投資者於現貨市場的交易總額，亞洲佔18.3%、美國佔10.3%、其他地區佔2.3%；再追溯多一年，就有多一點明細，提到內地佔28.3%、美國佔23.2%、英國佔17.2%、歐洲（不包括英國）佔10.1%、新加坡佔7.3%。由此可見，今次加股票印花稅，利益受損最多的外地投資者是內地投資者，以及一些短線買賣、高頻交易的投資者。

中資的中泰證券表示，加印花稅會使日後港股市場的總交易成本上升約8%，這會打擊投資情緒和市場信心；美資美銀證券就形容，港股是全球交易成本最高的市場，市場在過去4年對調整印花稅一點預期也沒有，突然推出加稅政策，對港交所長線帶來負面影響。

比較愚笨的民建聯，一月底曾提及要重設遺產稅、增加物業增值稅，幸好沒被政府採納。這些看似針對富人，實質無效且摧毀香港價值的建議，值得香港人提防，畢竟現在政府做事完全蔑視程序，「小事」就衰格得只找親政府媒體放風零諮詢，「大事」就人大直接頒佈零諮詢，「無謂事」就出來認威零諮詢，這樣低的工作和判斷能力，誤信讒言，也絕非天方夜譚。

大灣區國舅爺