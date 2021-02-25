【本報訊】港股周三急插近千點後，昨反彈回升1.2%並重返30000關，惟仍受制10天線（昨處30402點）。恒指盤中曾飆734點，高見30453點，尾市升幅收窄；最終收報30074點，升355點或1.2%；H指報11717點，揚207點或1.8%。主板成交縮至2,568億元。

港交所再跌 險守500元

大摩將恒指今年底目標價由28000點上調至29600點，最牛可見38900點，原因是對人民幣兌美元強勢看法更樂觀，以及A股企業廣泛的正面公告；瑞銀亦將恒指年底目標由28500點升至30600點。北水昨重返港股，惟流量大縮水，淨流入僅錄17億元，為兩個月來低位。

至於前日狠插一成的港交所（388）昨續跌，收挫2%至500元。多間大行仍上調目標價，大和上調幅度最多達35%，由447.1元升至602元、重申「買入」；該行料香港成新經濟公司重要市場，全球流動性可支持港股日均成交維持2,000億至3,000億元水平。花旗則因股票印花稅下調該股2023至2024年增長率，自10%降至7%，惟高日均成交量將帶動每股盈利，故上調目標價至580元。

另有傳中國今年將推行住宅用地「集中供地」模式，即集中發佈、出讓土地，以及限制城市全年集中土地拍賣不超過3次。市場預期供地新規可降低地價及減少競爭，刺激內房股急升；合景泰富（1813）漲逾24%至12.64元；華潤置地（1109）亦升逾11%至36.65元。