內媒報道，快手（1024）前副總裁、社區內容研究院負責人趙丹陽因受賄被捕，快手股價今早挫一成後跌幅收窄，最新報320.8元，挫5.43%。

據《Tech星球》報導，快手證實趙丹陽於離職後，在去年9月被警方逮捕。趙丹陽於2015年2月加入快手，他曾就職於優酷並擔任該公司副總編輯、內容管理總監等職位。

報道又引述快手內部通報郵件，趙丹陽時任下屬李磊、徐娟長期惡意騙取公司財產，數額較大，涉嫌犯罪而被警方逮捕和刑事拘留；原內容評級部，武漢中心負責人也因收受多個供應商賄賂，數額較大而被警方帶走。

此前，滴滴、美團、百度、騰訊、京東等互聯網企業均通報過內部貪污案件。

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