9歲Neo哥與7歲的妹豬Scarlett上次帶大家睇完九龍塘6.8億元豪宅後，今次再度出擊，專登夾返套兄妹裝。Neo剪個靚髮界出「SS」字樣，萌氣爆燈的妹豬搶答：「係我，Super Scarlett！」一向識做的Neo冇咁好氣，先講開場白：「今日嚟睇玥廬。」妹豬繼續賣萌：「打邊爐？」唔係呀妹豬，今次是睇華懋西貢玥廬入面最大的屋仔，雖然屋仔招標未有定價，但隨時億億聲。由天才表演到IQ題，今時今日小朋友認真犀利，妹妹爆料：「呢度間間房都有廁所㗎，你咪唔會賴屎囉！」哥哥面露不悅，帶點威脅口吻地說：「你上次個默書好似唔係好多分喎……」Well，睇樓喇！

玥廬位於碧沙路，周邊屋仔林立，全盤10間洋房，間間連車位。兩位主角乘坐父母車輛由坑口而至約10分鐘車程。出場先估屋仔面積，本是同根生，異口同聲說：「今次間屋會細啲。（失望？）唔會。」是的，今次睇玥廬11號洋房，實用面積3,987方呎，比較上次九龍塘林肯道6號洋房約6,000方呎，的確細了超過2,000方呎。

洋房分為下層、地面、1樓及天台，下層設2個車位並放置全屋水電錶掣等機房，有出入口連接室內升降機上落地面及1樓。地面層是客飯廳、廚房及1間睡房，另連1,749方呎花園。1樓提供3個套房，再上一層就是天台連Neo哥最熱愛的泳池。冇講錯㗎，經下層入屋，Neo就自問自答：「呢度有冇泳池呀？呢度好似apartment咁，唔似有泳池。」一陣佢就知味道。

地面層一入見飯廳，看見室內設計，兩人嘩嘩聲，妹豬更爆：「what the......」唏，小心用字啊。Neo坐在客廳圓桌變身經紀：「呢度好靚喎，你見唔見到呢個碟。」妹豬就窒吓哥哥：「你千祈唔好掂呀，因為好貴，打爛咗，要賠錢。」未知小朋友第六感是否特別強，轉入客廳，哥哥不小心搣爛支雪茄（編按：已匯報發展商華懋職員，負責人表示不介意）。乖吧，有5級鋼琴底的Neo即場表演一曲《Andante in A》，彈得唔錯，但妹豬就畀一個拇指向下手勢。

客廳接通花園，可通往同層另一邊的廚房，兩兄妹跑了一圈入到廚房，Neo話：「廚房唔夠大，太細……裝修係正嘅，但可以闊多啲啲囉！要大啲，因為有時有30人來燒嘢食，所以而家唔夠大。」嗯，查實廚房實用面積約160方呎，有些全新盤住宅單位就是這個面積而已。地下層有一間細套房，Neo蠱惑，明明這是全屋最細的房間，卻跟妹豬說是最大一間房。

1樓再有3間套房，入口右面是主人房，兩人急不及待衝入浴室參觀，浴缸大到可以容納兩位小朋友，坐在浴缸的Neo好貼心，話妹豬就快生日，而婆婆、媽咪和妹豬分別是同月11、12及13日生日，所以每年都會定一日去慶祝，今年就訂了四季酒店住兩晚，而Neo心中仍然是：「酒店有3種泳池，infinity pool、lap pool、whirlpool。」講到興起的他出IQ題考大家：「有乜嘢係可以整爛，但你摸唔到？」答案見文尾。

轉入主人房，妹豬見到好大張床，靦腆地問：「我可唔可以試吓？」當然可以，但就唔准跳，事關有支吊燈，燈飾鋒利，咪整傷靚靚面面啊。睡床尾有一組櫃作分間，放置擺設或書籍，妹豬拎起本書讀了兩句說好悶，事關平時睇開Geronimo Stilton係好有趣，大大話話睇咗40集，她話：「我要執晒全部書喺櫃，間屋要夠大。」鏡頭以外的哥哥按捺不住打開窗簾，並謂：「I am king of the world！」一眼睇到同屋苑前面間屋頂有個泳池，即刻想飛奔到天台看個究竟。咪住，妹豬爆料：「呢度間間房都有廁所㗎，你咪唔會賴屎囉！」哥哥暫且不理，繼續入戲，手持放大鏡扮晒嘢話要搵吓個無邊際泳池。

跑上天台，Neo好興奮，「我夢想係有infinity pool！（喺度游水會被住上面屋仔啲人見到？）我唔理，我擺返cam，邊個夠膽望，就會響警號，佢就要坐監。」適逢當日藍天白雲，「天空好靚好藍，我好鐘意個view，見到山，見到屋，又可以見你囉！哈哈！今次單位景觀靚啲，因為我鍾意睇海景，平日無事無幹會睇10至15分鐘，可能星期日會睇半個鐘。（山上仲有屋……）因為個啲人覺得你好嘈，所以匿埋喺山度。」那邊廂的妹豬整到天台椅子濕漉漉，整蠱哥哥，屈他賴濕咗，但當眾人反說是她賴尿，她唔忿氣：「you，you，you，kill！」

全屋由下而上睇完，哥哥當然最鍾意天台泳池，比較上次九龍塘豪宅，「今次間屋冇上次咁大，但都好靚，最鍾意都係個泳池。面積就上次嗰間大，但環境及裝修就揀呢間……上次嗰間old fashioned。呢度有會所可以做gym，但就缺乏兒童遊樂場。」有兩間屋選擇，妹豬話：「不如我哋一個大人同一個小朋友，（我要媽咪㗎）」Neo話：「不如我哋要晒兩間啦，有時呢間，有時嗰間。」其實當人生面對九龍塘或西貢豪宅的時候，小朋友會告訴你why not both

雖然洋房招標，但已有3間屋賣出，成交呎價約3萬元。被問這間屋值唔值1億元？Neo扮晒專家話：「唔係好平，又唔係好費，係normal，因為間屋係好靚，同埋裝修咗。」問返妹豬做乜提哥哥賴屎瘀事，原本笑笑口的Neo即刻變臉，帶點威脅的口吻說：「你上次個默書好似唔係好多分喎……」你兩兄妹，算罷啦，今集任務完成，拜拜！

註：

「有乜嘢係你可以整爛，但你觸摸唔到？」答案：承諾。

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