9歲Neo哥與7歲的妹豬Scarlett上次帶大家睇完九龍塘6.8億元豪宅後,今次再度出擊,專登夾返套兄妹裝。Neo剪個靚髮界出「SS」字樣,萌氣爆燈的妹豬搶答:「係我,Super Scarlett!」一向識做的Neo冇咁好氣,先講開場白:「今日嚟睇玥廬。」妹豬繼續賣萌:「打邊爐?」唔係呀妹豬,今次是睇華懋西貢玥廬入面最大的屋仔,雖然屋仔招標未有定價,但隨時億億聲。由天才表演到IQ題,今時今日小朋友認真犀利,妹妹爆料:「呢度間間房都有廁所㗎,你咪唔會賴屎囉!」哥哥面露不悅,帶點威脅口吻地說:「你上次個默書好似唔係好多分喎……」Well,睇樓喇!

玥廬位於碧沙路,周邊屋仔林立,全盤10間洋房,間間連車位。兩位主角乘坐父母車輛由坑口而至約10分鐘車程。出場先估屋仔面積,本是同根生,異口同聲說:「今次間屋會細啲。(失望?)唔會。」是的,今次睇玥廬11號洋房,實用面積3,987方呎,比較上次九龍塘林肯道6號洋房約6,000方呎,的確細了超過2,000方呎。

洋房分為下層、地面、1樓及天台,下層設2個車位並放置全屋水電錶掣等機房,有出入口連接室內升降機上落地面及1樓。地面層是客飯廳、廚房及1間睡房,另連1,749方呎花園。1樓提供3個套房,再上一層就是天台連Neo哥最熱愛的泳池。冇講錯㗎,經下層入屋,Neo就自問自答:「呢度有冇泳池呀?呢度好似apartment咁,唔似有泳池。」一陣佢就知味道。

地面層一入見飯廳,看見室內設計,兩人嘩嘩聲,妹豬更爆:「what the......」唏,小心用字啊。Neo坐在客廳圓桌變身經紀:「呢度好靚喎,你見唔見到呢個碟。」妹豬就窒吓哥哥:「你千祈唔好掂呀,因為好貴,打爛咗,要賠錢。」未知小朋友第六感是否特別強,轉入客廳,哥哥不小心搣爛支雪茄(編按:已匯報發展商華懋職員,負責人表示不介意)。乖吧,有5級鋼琴底的Neo即場表演一曲《Andante in A》,彈得唔錯,但妹豬就畀一個拇指向下手勢。

客廳接通花園,可通往同層另一邊的廚房,兩兄妹跑了一圈入到廚房,Neo話:「廚房唔夠大,太細……裝修係正嘅,但可以闊多啲啲囉!要大啲,因為有時有30人來燒嘢食,所以而家唔夠大。」嗯,查實廚房實用面積約160方呎,有些全新盤住宅單位就是這個面積而已。地下層有一間細套房,Neo蠱惑,明明這是全屋最細的房間,卻跟妹豬說是最大一間房。

1樓再有3間套房,入口右面是主人房,兩人急不及待衝入浴室參觀,浴缸大到可以容納兩位小朋友,坐在浴缸的Neo好貼心,話妹豬就快生日,而婆婆、媽咪和妹豬分別是同月11、12及13日生日,所以每年都會定一日去慶祝,今年就訂了四季酒店住兩晚,而Neo心中仍然是:「酒店有3種泳池,infinity pool、lap pool、whirlpool。」講到興起的他出IQ題考大家:「有乜嘢係可以整爛,但你摸唔到?」答案見文尾。

轉入主人房,妹豬見到好大張床,靦腆地問:「我可唔可以試吓?」當然可以,但就唔准跳,事關有支吊燈,燈飾鋒利,咪整傷靚靚面面啊。睡床尾有一組櫃作分間,放置擺設或書籍,妹豬拎起本書讀了兩句說好悶,事關平時睇開Geronimo Stilton係好有趣,大大話話睇咗40集,她話:「我要執晒全部書喺櫃,間屋要夠大。」鏡頭以外的哥哥按捺不住打開窗簾,並謂:「I am king of the world!」一眼睇到同屋苑前面間屋頂有個泳池,即刻想飛奔到天台看個究竟。咪住,妹豬爆料:「呢度間間房都有廁所㗎,你咪唔會賴屎囉!」哥哥暫且不理,繼續入戲,手持放大鏡扮晒嘢話要搵吓個無邊際泳池。

跑上天台,Neo好興奮,「我夢想係有infinity pool!(喺度游水會被住上面屋仔啲人見到?)我唔理,我擺返cam,邊個夠膽望,就會響警號,佢就要坐監。」適逢當日藍天白雲,「天空好靚好藍,我好鐘意個view,見到山,見到屋,又可以見你囉!哈哈!今次單位景觀靚啲,因為我鍾意睇海景,平日無事無幹會睇10至15分鐘,可能星期日會睇半個鐘。(山上仲有屋……)因為個啲人覺得你好嘈,所以匿埋喺山度。」那邊廂的妹豬整到天台椅子濕漉漉,整蠱哥哥,屈他賴濕咗,但當眾人反說是她賴尿,她唔忿氣:「you,you,you,kill!」

全屋由下而上睇完,哥哥當然最鍾意天台泳池,比較上次九龍塘豪宅,「今次間屋冇上次咁大,但都好靚,最鍾意都係個泳池。面積就上次嗰間大,但環境及裝修就揀呢間……上次嗰間old fashioned。呢度有會所可以做gym,但就缺乏兒童遊樂場。」有兩間屋選擇,妹豬話:「不如我哋一個大人同一個小朋友,(我要媽咪㗎)」Neo話:「不如我哋要晒兩間啦,有時呢間,有時嗰間。」其實當人生面對九龍塘或西貢豪宅的時候,小朋友會告訴你why not both

雖然洋房招標,但已有3間屋賣出,成交呎價約3萬元。被問這間屋值唔值1億元?Neo扮晒專家話:「唔係好平,又唔係好費,係normal,因為間屋係好靚,同埋裝修咗。」問返妹豬做乜提哥哥賴屎瘀事,原本笑笑口的Neo即刻變臉,帶點威脅的口吻說:「你上次個默書好似唔係好多分喎……」你兩兄妹,算罷啦,今集任務完成,拜拜!

註:

「有乜嘢係你可以整爛,但你觸摸唔到?」答案:承諾。

