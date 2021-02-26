【新增滙豐回應】華為副董事長兼首席財務官孟晚舟於英國法院入稟索取滙豐文件失敗後，轉戰本港法庭要求滙豐披露涉華為案相關文件。

原告孟晚舟（48歲）一方委聘勞劉律師事務所，根據《證據條例》中「法庭或法官可指示將銀行紀錄記項製取副本」條文作出申請，要求頒下第三方披露令。

原告要求法庭下令被告滙豐銀行一方於今年3月12日下午出席非公開聆訊，處理法庭頒令事宜，包括要求被告向原告或原告的律師披露由被告保管的文件或紀錄，被告並須於14天之內履行法庭命令。

另外，原告亦要求檢查及複製相關資料，並用於美國政府針對原告、於加拿大卑詩省高等法院處理的相關引渡程序。原告又表明會全數補償被告一切相關的合理成本及開支。

根據入稟狀，華為要求的文件包括由滙豐風險委員會（risk committee）於2012年12月至2015年4月發出，有關評估華為、關連公司Skycom Tech、Skycom Tech母公司Canicula Holdings的合規、制裁、信貸、信譽風險有關文件，及評估是否繼續與上述3名客戶維持關係的相關文件等。

滙豐發言人回應指出，相關案件尚處於法律程序中，故不便作出評論。

英國入稟失敗 轉戰香港

華為本月12日向英國高等法院提出申請，要求獲取滙豐銀行的內部文件，以證明公司副董事長孟晚舟沒有誤導滙豐。英國法官在2月19日駁回這項要求，以及下令孟晚舟團隊支付8萬英鎊的法律費用，華為表示失望。

判決結果後，當時外電引述華為發言人表示，對法庭的判決感到失望，並指「獲取有關信息及釐清事實有助追求正義。」滙豐銀行發言人則指，這項申請沒有根據，並指滙豐在有關美國刑事案及加拿引渡程序上沒有角色。

孟晚舟現時正致力避免從加拿大引渡至美國受審，並認為相關文件會顯示滙豐知道華為與伊朗關連公司Skycom Tech的關係，以證明她沒有誤導滙豐以觸發伊朗制裁禁令的相關法例。

孟晚舟於2018年12月在加拿大被捕。美國當局指控她誤導銀行與伊朗進行交易，從而觸犯制裁令。

【案件編號：HCMP251/2021】

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