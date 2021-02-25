【本報訊】李嘉誠重奪香港首富冠冕，福布斯估算他的身家升至354億美元（約2,745億港元），把原首富、恒地（012）創辦人李兆基擠下第二名。過去一年，傳統產業受疫情拖累，李嘉誠的長和（001）及長實（1113）亦錄近27%跌幅，惟早年已部署的Zoom等美國科技股發威，單是Zoom便升值6倍，目前持股市值達74億美元，成功疫市突圍。

福布斯2021年香港富豪榜顯示，同以地產生意興家的李兆基擁有305億美元身家，另一發展商新世界（017）掌舵人鄭家純則以221億美元資產排名第三。在一眾本地發展商富豪中，李嘉誠的特別之處是他擁抱科技及新潮流，不側重賣磚頭，有報道指李曾於2017年邀請帶領研發Google人工智能系統「AlphaGO」的Demis Hassabis等講課，其間會親自抄筆記。

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持fb股權隨時值226億美元

在科技投資上，由私人持有的維港投資出手，成名作是facebook未上市時，已於2007年斥資6,000萬美元投資，其後多次增持，共投入4.5億美元，曾佔facebook 3%股權，李嘉誠2012年透露，當時已賬面賺5.4倍。假設李繼續持有相關facebook股權，目前市值已高達225.8億美元，惟現時未有披露仍持有多少facebook股權，而且早年已把股份捐給李嘉誠基金會。

翻查美國證交會網站，除了Zoom之外，李嘉誠披露至少還持有4隻美股，其中兩隻是科技股，分別是研製抗衰老技術的ChromaDex和健康飲品生產商Celsius。另外兩隻則是在美、加雙重上市的資源股，一隻是鈾開發企業NexGen Energy，一隻是剛剛取得的石油公司Cenovus Energy（CVE）股權，CVE的持股來自把赫斯基能源與CVE合併後所得。

對比彭博統計，李嘉誠的身家為332億美元，與福布斯的數據相若。彭博資料顯示，李嘉誠的最大資產是長和持股，佔93億美元，隨後是78億美元的長實股權和74億美元的Zoom股權。此外，李嘉誠有其他投資渠道未必被外界注意，例如通過私人持有的李嘉誠慈善基金會在小米（1810）上市時進行認購，涉資3,000萬美元，以招股價17元計，估計目前已升值至近3.7億港元。李嘉誠的私人資產較為隱秘，早年亦曾抱怨外界低估了他的身家。

伯恩光學創辦人打入前四

李嘉誠在2018年退休後，已罕見在公開場合評論投資和市道，反而多為時事發聲，包括在2019年反修例運動期間，在廣告上刊登「黃台之瓜，何堪再摘」等，去年則拍片感謝醫護為抗疫的付出。

其他富豪方面，手機螢幕玻璃供應商伯恩光學創辦人楊建文及其太太林惠英亦靠科技食糊，在福布斯富豪榜由去年的第十名，爬升至今年的第四名，受惠智能電話需求，身家翻倍有多，由去年80億美元，大增至今年186億美元。據報，伯恩光學將尋求今年第三季在香港或內地上市，集資額預料介乎20億至25億美元。