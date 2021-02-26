豪宅市場連日錄大額成交，新地（016）何文田佛光街豪宅盤天鑄，最新售出7座28及29樓複式A室，大宅實用面積2,373方呎，連670方呎平台，採五房雙套房間隔。今日以接近1.6億元沽出，呎價達6.7萬元，為項目逾一年以來再錄成交。買家採用150天成交，成交後可享樓價10.5%回贈，扣除回贈後樓價1.423億元，呎價近6萬元。另外，買家可享兩個車位認購權。

匯璽單日沽3伙吸金1.78億元

西南九龍長沙灣新盤Grand Victoria推盤前夕，鄰近已屆現樓的新地深水埗南昌站上蓋項目匯璽單日連沽3伙，吸金約1億7,800萬元。不過，同時間亦有買家撻定離場，損失定金近170萬元。

一手成交紀錄冊顯示，匯璽III今日沽出2伙，包括6座43樓A室，實用面積1,214方呎的四房大宅，成交價3,641萬元，呎價29,992元。另一伙為6座48樓B室，實用面積1,047方呎的三房戶，成交價3,271.76萬元，呎價31,249元。至於一期亦售出一伙低座大宅，單位為日鑽匯6樓B室，實用面積1,624方呎，三房雙套房間隔，成交價3,870.48萬元，呎價23,833元。

不過，另一邊有人選擇撻定離場，匯璽II 3B座51樓G室，實用面積349方呎一房戶，原於2017年12月以698萬元沽，呎價2萬元。買家選用建期付款，料已付樓價15%定金，昨日交易正式終止，損失近105萬元定金。而匯璽III 8座11樓E室，實用面積267方呎開放式戶，在2019年10月以624萬元沽，呎價23,385元。同樣昨日撻定，料損失62.4萬元定金。

本報統計，本月新盤撻定個案按月急增1倍至53宗，所涉定金逾7,100萬元；今年至今則錄近80宗撻定。

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！