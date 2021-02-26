新世界（017）公布截至去年12月底止中期業績，股東應佔溢利跌0.4%至10.13億元，若不包括投資物業公平值變動，基本溢利按年跌5%至37.19億元，派中期息0.56元，與去年相同。執行副主席兼行政總裁鄭志剛表示，中期業績好過預期，預料最壞情況經已過去，本港經濟將逐漸回復，零售市道有望轉好，於今年下半年錄雙位數升幅。

集團期內收入升9.6%至355.78億元，其中香港應佔物業合同銷售約263億元，主要來自柏傲莊、傲瀧、柏蔚山等住宅項目，內地物業合同銷售金額為約112億元人幣。香港及中國内地總租金收入分別上升7.1%及3.6%，分別為14.4億元及8.75億元。

料中小型住宅樓價升5%

鄭志剛認為，派發消費劵可刺激本地消費，預計下半年零售市道轉好，並錄得雙位數升幅，今年1至2月旗下香港K11商場銷售額按年升逾40%，旗下項目出租率近乎百分百，料未來5年香港K11可錄15至20%的複合增長，內地錄25至30%增長。其中，今年首兩月K11 MUSEA商場升54%，內地K11升幅則達150%。

樓市方面，他認為，疫情對樓市影響短暫，由於剛性需求強勁，預期今年中小型住宅樓價將升5%，旗下大圍柏傲莊第3期提供約890伙，待預售樓花同意書批出後，將於今年第2季推出，料反應可如前兩期般理想。他又指未來3年會維持每年200億元的銷售目標，至今已超額完成。

新世界近年積極佈局大灣區，他表示，內地物業合同銷售約76%來自大灣區，銷售額合符預期，其中內地舊城改造項目料於2022至23年轉換成土儲，涉180萬平方米，未來會於大灣區一線城市擴充地皮。至於早前投得黃竹坑站5期項目，將提供約1,000伙約600呎的單位，將積極在港投地。

招聘會反應踴躍 考慮再請更多人

新世界將於下月舉行大型招聘會，鄭稱市民反應踴躍，至今已到收逾萬個申請，將視乎需要聘請更多員工，考慮再舉辦第2次招聘會，冀與港人共渡時艱。

截至今年2月底止，新世界已累售128億港元非核心資產，包括出售巴士業務等，有信心完成本財年130至150億港元的出售目標。鄭志剛補充，隨著市場對健康服務有更大需求，有意收購醫療相關的輕資產，亦考慮投資養老、物流及新經濟企業，強化現有的產業生態圈，並集中佈局在大灣區。

另外，新世界表示，今年整體甲級寫字樓租金將繼續整合下跌，空置率仍會攀升，惟租金回落有助增加香港的競爭力；零售方面，料短期將倚重本地消費需求，中期則有望受惠於大灣區帶來的潛在購物需求。

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