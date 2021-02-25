我於投資股票的頭幾年，試過有幾次輸大錢。第一次，是2008年的金融海嘯，之前賺到過百萬，於跌市中一次過輸光。第二次，是2011年的歐債危機，恒指四個月跌7,000點，我做指數期權Short Put，止蝕離場輸大錢。第三次，是2013年的錢荒，跌市因由來自內地資金緊絀，當年有7成以上比重是中資金融股的國企指數Short Put，慶幸那一次跌市不算太嚴重，我幸運地逃出生天，三個月左右就追回了所以損失。然而，假如那次的跌市要再跌深一點，我隨時要賣樓還債。

自此之後，我也沒有再輸過大錢。這幾年間的大時代股災，A股溶斷停市至收回溶斷機制，到近年的貿易戰、疫情引發的大跌市，我都沒有輸大錢，關鍵在於我做了一個很簡單的轉變，就是我見到市況出現危險時，我會走避。

不是每個人見到危險都會懂得走避嗎？在別的場境，碰到危險會避開，但在投資市場內，我們不知不覺間被洗腦至就算感覺到有危險，還是會繼續向前衝。

近日的市況，我已感覺到有可能會有危險出現。若是以前的我，可能仍會選擇「無懼」繼續勇往直前，越跌越撈貨。現在的我，遇到危險，會選擇先行離場。如果估錯，最多在稍高的位置買回股票；假如真的有股災出現，後果會是輸身家。

我建議大家忘記那句「高風險、高回報」的廢話。過去一兩年，我賺得了不錯的回報，但大部份時間那些股票都是穩步上升的，根本就沒有甚麼風險可言。近日，我已將我的投資倉位，減至只有三成左右。往後再如何部署，就要看未來一兩個星期市況如何發展了。

莫家強