【本報訊】新一個財政年度賣地計劃，發展局推出15幅住宅用地、3個鐵路項目及6個市建局重建項目，連同私人發展重建共提供1.65萬伙單位。推出的住宅用地中，包括一貫租予香港電台用作製作教育電視的九龍塘廣播道地皮。

新財年共推出15幅住宅用地及3幅商業用地，其中位處九龍塘廣播道地皮，為香港電台用作製作教育電視大樓，於去年9月遭教育局通知遷出。發展局局長黃偉綸指，該大廈已經無再用作教育電視大樓，而是作為教育局的辦公室，位置一直是規劃作住宅用地，預計提供住宅80伙，成為九龍塘區逾十年來再度有新供應官地。另一幅位於南區淺水灣地皮，為區內繼2010年大昌地產投得淺水灣道108號後，逾十年來再有淺水灣官地出售。

涉6,000單位 佔供應36%

官地供應不足，年內預計推出15幅住宅官地，僅提供6,000伙，佔全年預計提供住宅16,530伙的36%。3項港鐵項目提供4,050伙、6項市建局項目提供3,170伙。另外，有1,210伙須修定地契的私人重建項目，以及2,100伙毋須修定的私人重建項目。黃偉綸表示，本港市區土地供應有限，可以新增土地存在不少局限，並指今年市建局提供逾3,000伙單位，可建舊區重建頗見成效。

隨着東涌東填海工程逐漸完善，東涌東發展區成為一大潛在供應。黃偉綸指，東涌東填海工程進展良好，因此發展局可以迅速推出東涌東站第一期項目，未來相信仍然會有更多土地釋出，項目第一期涉及1,900伙，而東涌東車站預計2029年啟用。

土瓜灣區重建成為今年住宅項目供應重心。6幅市建局重建項目中，除了1幅為大角嘴橡樹街項目外，其餘5幅皆為土瓜灣重建項目，其中更包括春田街市建局自行發展「首置」項目。6個項目共涉及3,170伙單位。新財年首季將先推出兩幅住宅用地，分別為古洞第24區用地及粉嶺粉錦公路與青山公路—古洞段交界用地，涉及980伙；兩個市建局項目分別為大角嘴橡樹街及土瓜灣春田街項目，涉及約380伙。另亦有約170伙私人重建項目。

懶理流標 照推啟德商地

年內將會推出3幅商業用地，涉及515萬方呎樓面面積，當中兩幅為啟德用地，分別為啟德跑道第4D區2號用地，並鄰近郵輪碼頭，以及啟德第2A區1號用地，位處富豪東方酒店對面。黃偉綸解釋，雖然去年市況疲弱，多幅商業地流標，但發展局考慮推售商業地段，無法單純考慮地價因素，而是需要更長遠考慮商業物業為本港經濟帶來的效益，諸如本季仍然會繼續推出銅鑼灣加路連山道商業用地。