全球最大比特幣基金下跌的速度比加密貨幣本身還要快。規模320億美元的Grayscale Bitcoin Trust（GBTC）本周已暴跌20%，超過全球最大加密貨幣比特幣13%的跌幅。GBTC相對於標的資產曾經的大幅溢價已消失無蹤，根據《彭博》數據，周三收市價格較標的資產低0.7%，這是自2017年3月以來首次出現折讓，這反映投資者尋求出逃該基金。

Bitcoin價格同見下跌，據CoinMarketCap報價24小時跌12%見44,356美元。

「這是恐慌或獲利沽盤，」彭博行業研究高級ETF分析師Eric Balchunas說。「就好像GBTC的價格是放大版的比特幣價格。」

蓋茨：你沒馬斯克富有 買Bitcoin就要小心

微軟創辦人蓋茨表示，相對於投資Bitcoin，他寧願投資一些生產產品的企業，他不會根據一項投資會否變得更值得而去投資。

蓋茨亦向《彭博》表示，「如果你比馬斯克（Elon Musk）少錢，你（投資Bitcoin）就要小心。」他解釋，「Elon擁有以噸計的錢以及非常精明，我不會擔心他持有的Bitcoin將會隨機地上落。我確實認為那些沒有很多餘錢的人不應該捲入這種狂熱。」

契媽力撐：市值有數萬億美元的潛力

科技股女股神Cathie Wood最新接受《彭博》訪問時表示，比特幣目前只是處於非常早的階段，她認為比特幣市值可激增至數萬億美元的潛力。

加密貨幣作為新興的世界儲備資產，以目前市值就連蘋果公司（AAPL）一半也沒有，Cathie Wood指今年以來，不同機構對比特幣的使用帶來出乎意料的向好因素，而機構投資者亦願意將現金資產轉為持有比特幣。她認為比特幣目前起了對沖作用，美元下跌從前黃金價格會升，但黃金亦向下時，比特幣價格卻在升，加密貨幣已漸成為一種避險資產。

馬斯克傳因狗狗幣而被SEC調查

電動車Tesla行政總裁馬斯克（Elon Musk），據報遭美國證券交易委員會（SEC）調查，涉及他在Twitter上有關狗狗幣（Dogecoin）的言論，Tesla股價大跌超過8%，盤後再多跌2.08%，收報668美元。

美通訊社《First Squawk》報道，有消息指馬斯克被SEC調查其唱好狗狗幣的Twitter帖文，相信會以操縱價格方向研究，案件類似2018年馬斯克被指在Twitter宣稱私有化Tesla一樣，被Sec指控為誤導投資者，事件最終達成和解協議，Tesla和馬斯克分別被罰款2,000萬美元，並且他須辭去主席一職，3年內不能夠擔任有關職位。

狗狗幣原本就是一個開玩笑性質的加密貨幣，但近期被馬斯克、歌手Snoop Dogg等名人吹捧而大升500倍。有指馬斯克持有大量狗狗幣，並多次買入跟他生日日期相同的狗狗幣數量，近星期他更在Twitter指自己最愛的加密幣就是狗狗幣。

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