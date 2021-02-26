對於美債息上升震撼環球股市，一眾美國聯儲局官員似乎不以為然，異口同聲表示美國國債孳息率飆升反映了市場對經濟走出疫情危機的樂觀情緒。發表相若言論的聯儲局官員包括聖路易斯聯儲行長James Bullard及堪薩斯城聯儲的Esther George，至於亞特蘭大聯儲的Raphael Bostic更表示，並不預期聯儲局會對孳息率上升做出回應：「長債孳息率的確出現了波動，但目前我並不擔心這一點。」

有分析員預期，聯儲局官員可能快將改口風。「今天的市場動能看似受技術因素推動，而且聯儲局可能希望先讓事態平息下來，之後再判斷是否真的存在問題，」《彭博》引述Evercore ISI的分析師Krishna Guha和Ernie Tedeschi表示。「不過，在我們看來語調的變化至少是有必要的，而且可能性也更大。這可能在未來24小時內出現。」

UniSuper Management Pty.投資總監John Pearce稱，短期來看，拋售潮似乎不會停歇。他表示，10年期美債孳息率可能攀升至2厘。

5年期國債領跌「是一個警告訊號，表明債市下跌已經過了重新定價的範疇。」瑞穗國際策略師Peter Chatwell表示。「我們認為這與聯儲局關於利率的鴿派言論不合拍。」

高盛則認為，雖然全球債券孳息率普遍上升，美元兌G-10貨幣和新興市場貨幣仍預計會普遍走低。高盛在研究報告中表示，只要美國短期利率保持在低位並且其他曲線也在變化，美元仍然可能承壓。高盛本來設定10年期美債孳息率年底目標為1.5厘。

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