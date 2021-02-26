觸發環球股市單日急挫，主要元兇是10年期美債孳息率急升，昨日升至最高1.6085厘，最新略為回吐，報1.4854厘，為去年2月以來最高水平。

美債息上升，背後有兩個主要原因，第一，聯儲局印鈔令通脹預期升溫；第二，市場預期美國將通過1.9萬美元刺激經濟方案，料美國將需加碼發債來買單，國債供應增加，進而推低債價，令孳息率上升。

由2012年至2019年期間，10年期美債孳息率一直於1.4厘至略高於3厘水平上落，技術上形成大型長方形走勢。去年2月，武肺疫情蔓延美國，觸發市場避險情緒急升，資金湧入美債，推低債息，於2月24日，債息跌穿1.4厘的長方形支持線，當日同時引發美股大跌市開始，直至跌至3月9日0.3137厘的歷史低位才告喘定，及後數日環球股市亦大幅反彈，形成環球大牛市。

Risk-free rate上升 市場狂沽科技股

聯儲局去年3月宣佈無限量寬，及後市場風險胃納上升，資金由債市轉入股市，代表risk-free rate的10年期美債孳息率由去年8月的0.5厘逐步攀升，本應相安無事，惟直至最近債息升至明顯高於1厘水平，資金成本上漲之下，融資買入估值已見非常高昂的股票，長遠已近無利可圖，尤以科技股為甚，市銷率30倍、市盈率數百倍比比皆是，令追逐科技股的資金大為減少，投資者因此轉炒估值較低廉的舊經濟股，形成近期舊經濟股跑贏新經濟股之勢。與此同時，這亦解釋到為何目前債息升、股市跌，與去年疫情股災期間債息跌、股市跌呈現反轉趨勢。

近日美債升破1.4厘，確認重返2012年至2019年期間形成的長方形範圍，波幅因此增加，亦觸發技術盤拋售股債，令美債息一度升幅擴大，而最新美債息回落至1.45厘附近，亦帶動港股跌幅收窄至569點。

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