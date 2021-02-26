我於投資股票的頭幾年，撞過不少板，試過有幾次輸大錢。第一次，是2008年的金融海嘯，之前賺到的過百萬回報，於跌市中一次過輸光。第二次，是2011年的歐債危機，恒指四個月跌7000點，我做指數期權Short Put，大市不斷下跌，我就不斷搬倉，但最後仍是要慘敗，止蝕離場輸大錢，財散人安樂。第三次，是2013年的錢荒，跌市因由來自內地資金緊拙，帶動跌市的是一眾中資金融股，而偏偏我做的正是當年有七成以上比重是中資金融股的國企指數Short Put。論虧損金額，那次不是最多，但面對的壓力卻令我有兩個星期都不能好好入睡。明明只是投資於港股市場，但我要連美國股市都看完才敢睡覺。慶幸的是，那一次跌市不算太嚴重，最後我幸運地逃出生天，三個月左右就追回了所以損失。然而假如那次的跌市要再跌深一點，我隨時要賣樓還債，而這可能會連我往後的人生都會有重大影響。

不過自此之後，我也沒有再輸過大錢。這幾年間的大時代股災，A股溶斷停市至收回溶斷機制，到近年的貿易戰、疫情引發的大跌市，我都沒有而輸大錢，而關鍵在於我做了一個很簡單的轉變，就是我見到市況出現危險時，我會走避。

就是這麼簡單，見到危險懂得走避，就可以幫你避過股災。但你可能會諗，不是每個人見到危險都會懂得走避嗎？在別的場境，碰到危險會避開，基本上人天生的本能，但在投資市場內，我們都被不知不覺間，被洗腦至就算感覺到有危險，我們還是會繼續向前衝。明明已見到可能有危機出現，但仍然會大手入市買貨，這也是為甚麼有那麼多人會於大跌市中輸錢的原因。

對於近日的市況，事實上，我已感覺到有可能會有危險出現。若是以前的我，可能仍會選擇「無懼」繼續勇往直前，愈跌愈撈貨。但若然我這樣做，而真的股災出現，我就必定會中招。相反，現在的我，遇到危險，會選擇先行離場。估錯了，如之後市況回穩，最多就蝕底一點，在稍高的位置買回股票。不過，假如真的有股災出現，而我沒避開，後果會是輸身家。

最後，我建議大家忘記那句「高風險、高回報」的廢話。這句說話，我認為最害人不淺，令很多投資者都被洗腦到見到有危險也照樣衝過去。事實上，誰說賺錢就一定要冒高風險？過去一兩年，我賺得了不錯的回報，但大部分時間那些股票都是穩步上升的，根本就沒有甚麼風險可言。然而，如今市況有變，若要冒大險才能有機會賺回報，我自己會寧願選擇賺少一點。

近日，我已將我的投資倉位，減至只有三成左右。的確，如果和上週的倉位總值最高時比較，我都有不少損失，計數離場時都有點心痛，但向好的方向去想，拉長幾個月去睇，仍算是豐收。往後再如何部署，就要看未來一兩個星期市況如何發展了。

莫家強

富昌金融集團經紀業務部副總裁

期權及美股課程導師，擅於以電腦程式篩選股票，並配合期權策略進行部署。

https://www.facebook.com/alexmokinvest

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