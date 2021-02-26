二手旺勢持續，天水圍嘉湖山莊重現癲價成交。中原地產王樹明表示，嘉湖山莊昨單日錄得3宗成交，其中翠湖居3座中層E室，實用面積448方呎，業主去年11月以580萬元放盤，今年1月減價至550萬元，但本月20日又反價至568萬元，最後以558萬元成交，呎價12,455元，創屋苑2房戶近1年半新高。據知，單位附新裝修，故以高價獲承接，比估值貴10%。據網上銀行估價，單位估值僅505萬元。原業主則於2016年以320萬元購入，持貨5年賬面獲利238萬元或74%。

王樹明稱，嘉湖山莊本月暫錄得44宗二手買賣，兩房佔17宗或近四成，成交價480萬至558萬元，即最平和最貴單位相差78萬元。最平為樂湖居12座最低層E室，實用面積448方呎，以480萬元成交，呎價10,714元。

沙田第一城「籮底橙」賣595萬

市場開始缺盤，最低層「籮底橙」也有市場。美聯物業翁凱傑稱，沙田第一城24座最低層A室，實用面積447方呎，三房間隔，業主原本以市價650萬元放盤，最後劈價8%至595萬元沽出，呎價13,311元。

美孚新邨遺產貨765萬沽 低市價4%

中原地產馮健平表示，荔枝角美孚新邨本月至今暫錄約26宗成交，平均呎價13,386元。其中百老匯街27號中層C室，實用面積602方呎，原則兩房間隔，享內園景致，由遺產承辦人放售，原先開價790萬元，放盤僅2天即以765萬元沽出，呎價12,708元，低市價約4%。新買家為上車客，感藍籌屋苑抗跌力較強，鍾情單位間隔實用，裝修企理，議價後即決定入市自用，成功上車。原業主2006年以115萬元購入，至今升值5倍。

盈翠半島相連戶賣2,200萬

市場消息指，青衣盈翠半島本月錄得6宗成交，其中8座高層C及D室相連戶，屬頂層之下的「鳳凰樓層」，實用面積1,198方呎，業主原本叫價2,368萬元，最終減價168萬元，以2,200萬元沽出，呎價18,364元。

世紀21魏仕良表示，將軍澳居屋寶明苑A座高層2室，實用面積424方呎，2房間隔，座向東面，望內園景，室內裝修新淨企理。單位於去年11月放盤，原叫價480萬元，累減50萬元，減幅達10%，獲區外綠表買家以430萬元承接，呎價10,142元。原業主2016年以308萬元 購入單位裝修後自住至今，持貨5年易手，賬面獲利122萬元，升值約40%。

天璽8年升值僅一成

九龍站本月暫錄得22宗成交，其中天璽佔4宗。消息指，天璽海鑽璽低層D室，實用面積672方呎，兩房間隔，成交價2,128萬元。原業主2013年以1,927.5萬元一手買入，持貨8年升值僅一成。

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