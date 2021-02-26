新盤交投活躍，由百利保（617）富豪酒店（078）發展的沙田九肚麗坪路富豪．山峯，單日沽出一幢洋房及一伙分層戶，前者成交價達1.18億元，創項目新高。

百利保集團執行董事兼首席營運官范統表示，富豪．山峯今日以破頂價沽出22號屋，樓高3層，實用面積3,026方呎，四套房間隔，連花園2,168方呎及585方呎天台，成交價逾1.18億元，創項目新高；呎價3.9萬元亦創項目洋房新高。

而同日另一宗成交之分層戶為第3座2樓B室，屬四套房間隔，實用面積2,042方呎，成交價4,369.8萬元，連一車位，呎價21,400元，成交期為720日。

范統表示，項目一周錄5宗成交，套現逾3.6億元。開售至今共套現超過28億元，期望銷情能繼續熾熱，貨如輪轉。

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