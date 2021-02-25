【本報訊】美國經濟數據表現對辦，投資者聚焦拜登提出1.9萬億美元紓困方案周五能否於國會眾議院過關。另一方面，美債息升勢持續，10期美債孳息周四撲向1.5厘水平，美股暫未脫離美國債息急升困擾。

上季GDP修訂至升4.1%

道指周三升越32000點，創紀錄新高，昨日曾跌42點，報31919點 ; 標指跌8點，報3917點，納指跌32點，報13565點。美滙指數失守90水平，昨曾見89.692，跌0.54%，為2018年3月後最弱 ; 澳元兌美元升80.07美仙，澳元兌港元報6.2085水平。10年期美債孳息曾升至1.4664厘，續創一年高 ; 5年期美債孳息升見0.7136厘，為去年3月最高。

美國勞工部周四公佈，截至本月20日的一周，首次申領失業救濟人數錄73萬人，少過對上一周錄84.1萬人。美國1月耐用品定單升按月3.4%，為半年來最大升幅，表現勝預期 ; 美國去年第四季GDP以年率化按季修訂至升4.1%。

數據顯示美國經濟重拾復蘇步伐，投資者聚焦拜登提出1.9萬億美元紓困方案，能否於眾議院過關。

路透引述消息指，民主共和兩黨考慮刪減紓困方案細項規模，放棄擴大額外失業救濟金，許多參議員擬把額外失業救濟金，用各州失業率作為預算規劃準則。