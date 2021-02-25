【本報訊】「美版連登」Reddit股票討論區Wallstreetbets（WSB）追捧的GameStop（GME）等挾倉股有「翻炒」迹象，有散戶於WSB發「貼倉圖」，炫耀GME期權持倉爆升，散戶與大戶的挾淡倉大戰或重來。

GME、KOSS和AMC昨日於美股盤前價量齊升。其中GME於美股周四開市後約20分鐘後升停板，觸發熔斷機制。GME升停板前的升幅收窄至兩成，見112美元水平。本港昨晚約7時，GME曾升逾五成至166美元，成交量錄500萬股 ，而GME於前日收市升逾倍至91.71美元，創一個月最大單日升幅，成交量逾8,300萬股。

KOSS於盤前亦急彈75%至32.4美元，AMC則升至11美元。《財富》昨指多隻散戶追捧的挾倉股又異動，冀把今年1月底GME挾淡倉大戰重演。儘管美國國會眾議院金融服務委員會月初就GME等異常極端市況召開聽證會，還有GME宣佈財務總監兼執行副總裁Jim Bell離任，但許多散戶繼續押注GME認購期權，部份合約將於今日到期，因而令股價波動。

芒格轟Robinhood「搵笨」

「股神」畢菲特長期拍檔、 97歲芒格昨日以公司主席身份出席Daily Journal股東大會，他指Reddit引發炒風及SPAC的興起，屬令人感煩厭的泡沫，警告最後有壞結果。芒格亦炮轟Robinhood等交易平台用零佣金作招徠，實際卻搵散戶笨。他又指不會購入Bitcoin。