《中國證券報》報道，香港MPF管理機構近期正在與中國監管機構商議，希望將滬深交易所的A股股票加入投資組合，以增加收益。香港監管機構在2020年底放開了香港「強積金」投資內地股市的限制，該社指香港不少投資機構對此非常感興致。

卸任在即的積金局主席黃友嘉早前指出，目前全港強積金規模資產達11,000億元，當中投資回報約佔4,100億元。

財庫局局長許正宇發表早前網誌時指出，已刊憲將上海及深圳交易所已納入積金局「核准證券交易所」。換言之，A股未來將可佔基金淨資產值10%或以上，目前該比例為1.12%，反映投資者透過MPF持有內地A股並不踴躍。

許正宇指，內地資本市場不斷改革發展和開放，財庫局與監管機構一直審視和檢討與此相關的監管規例，其中強積金已有一定程度投資於A股，截至2020年9月30日佔強積金總資產1.12%，約110多億元。

但由於內地交易所未納入積金局的「核准證券交易所」名單，因此與其相關的投資以及其他證券累算不能多於基金淨資產值的10%。許正宇續指，早前跟業界交流，聽到意見認為A股國際化程度不斷提升，應被納入「核准證券交易所」的名單。在與積金局協調及作出研究後，認為將上海及深圳交易所納入積金局「核准證券交易所」名單的條件已經成熟，相關修訂亦已刊憲生效。

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