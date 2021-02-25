【本報訊】港府計劃上調股票印花稅稅率，由現時買賣雙方按交易金額各付0.1%，提高至0.13%，惹起業界猛烈抨擊。財經事務及庫務局局長許正宇昨繼續「企硬」，指政策確定性對市場相當重要，當局會如期於8月1日起上調股票印花稅率，沒有「Plan B」。

對於消息公佈後港股急跌，許正宇強調金融市場波動有各方因素造成，不會因為個別原因造成波幅。他又稱一般人買股票，印花稅是考慮成本之一，而香港沒有股息稅，在價值鏈方面難以直接比較。

同時他指香港金融市場競爭力非「鬥平」，亦要「鬥好」。對於港交所指在上調印花稅未獲事前諮詢，許正宇稱預算案建議過程保密，亦不會存在事後「補飛」商討。

張華峰轟政府殺雞取卵

香港證券業協會主席徐聯安對政府企硬提高股票印花稅感失望。他指出，雖然股票印花稅的稅率加幅較預期小，但有關影響會逐步浮現，更多投資者或轉投不用徵收印花稅的ETF或衍生工具，導致大市交投減少，擔心中小型券商出現結業潮。

多名立法會議員炮轟政府加股票印花稅的做法，其中熱血公民鄭松泰批評政府「攞中產開刀」，批評陳茂波「以經營劏房思維設計預算案」。金融服務界張華峰亦斥政府加稅決定錯誤，令港股一日內暴跌1,000點，蒸發千億元計資產，做法是殺雞取卵、得不償失。

預算案中港府推出超過1,200億元逆周期措施支撐經濟，評級機構標普發表報告，預計香港下一財年赤字將佔GDP的4%，財政儲備則將於2021財政年度末，降至相當於GDP約27%。雖不會即時削弱香港信用評級，但香港未來2至3年恢復收支平衡的可能性降低。