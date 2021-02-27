財政預算案公佈後首個新盤，會德豐旗下啟德Grande Monaco首輪公開發售88伙，週末下午於尖沙咀開售。項目截至昨晚截收880票，超額認購9倍。會德豐常務董事黃光耀指，項目出席率理想，統計過銷情後將會盡快加推，料最快今晚，或下週末可發售。

發展商指，截至晚上8時，項目已售出公開發售逾9成單位，套現逾10億元，平均單位售價逾1,252萬元，平均呎價約24,703元。其中以573方呎3房單位率先沽清，4房單位其後亦沽清。並錄4宗大手成交，最大手買家購入3伙，包括2個3房及1個2房，涉資約4,899.7億元。

另有3組買家購入2伙，其中一組以5,145.8萬元購入2伙4房單位，平均呎價近2.7萬元。另外2組分別斥2,476.5萬元及2,037.5萬元，各購入2個單位。至於14伙招標單位亦已截標，反應理想，正研究標書。

黃光耀續指，項目推出後反應熱烈，加上近期樓市熾熱，交投暢旺，項目同系Monaco近期都有不少成交呎價2.5至2.7萬元，較Grande Monaco約2.4萬元的呎均價高，因此料加推都將有半成至一成加價空間。

項目首輪共推出102伙，其中88伙公開發售單位，實用面積介乎345至961方呎，折實售價由766.2萬港元起，折實呎價介乎21,829至27,063元，折實呎均價24,124元。另外項目亦有14伙將於週日招標發售，皆為三至四房大單位。

現居觀塘的投資客游先生與家人合資入市，相當看好啟德發展潛力，認為無論是配套還是租務都相當有前景，因此項目1期Monaco未能抽中後仍然會繼續登記購買Grande Monaco。游先生亦指若然日後啟德仍然有相近價錢，景觀亦差不多的新盤，都會考慮再度入市，預算約為1,000萬元，買入1至2房單位。另外游先生亦看好將軍澳康城區發展前景，惟早前新盤推售未能抽中。

另外吳先生與家人一同到場，但卻並非靠父幹，自資首期100多萬元，預算800多萬元買入1房單位自住。吳先生看好啟德區發展潛力之餘，亦看好樓市後市走勢，認為目前多個國家放水，熱錢流入市場，相信未來整體經濟環境仍然看好。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，Grande Monaco開售以大單位最為受歡迎，該行錄得兩組用家，欲斥資近4,000萬元購入兩伙大單位。陳永傑續指，農曆新年後樓市回復暢旺，然而因為近期疫情反覆，發展商亦稍為放慢推盤步伐，因此月內一手預計成交約為1,150宗，稍遜預期。不過下月繼續接種疫苗，通關期望下相信有利樓市，料下月全月一手成交可達1,500宗。

美聯住宅部行政總裁布少明則指，該行出席率高達8成，都算活躍。其中用家與投資者比例高達六比四，為近期新盤投資者比例最高相信，主要為看好項目日後配套，認為升值潛力高，料呎租為40元以上，因此吸引投資者買入收租。

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