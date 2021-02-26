【本報訊】昨日有四隻新股同時登場，但受到股市大跌逾千點，加上近來嚴厲打擊重複申請，投資者傾向不借孖展以現金認購，令多隻小型新股首日招股反應遇冷鋒。

汽車之家擬港第二上市

其中立白集團旗下、內地家居護理公司朝雲集團（6601），發行3.33億股，招股價介乎7.8至9.2元，集資額約30.6億元。以每手500股計算，一手入場費為4,646.35元。綜合券商資料，昨暫錄得144.7億元孖展，超額認購46.2倍。至於另外三隻新股首日孖展表現，福建糖果製造商久久王食品（1927）錄5.3億元，超額認購34.7倍；壓力設備製造商森松控股（2125）錄4.1億元，超額認購3.2倍；廣聯工程（1413）則錄2億元，超額認購14.2倍。

另外，有4隻新股擬於香港上市。其中，平安保險（2318）為最大股東的汽車之家據悉獲批在港第二上市，擬在本季前上市，集資額約10億美元（約78億港元），而已在星馬掛牌的橡膠手套製造商Top Glove，亦落實在港第二上市，集資規模高達19億美元（約148.2億港元）。至於新創建（659）在本月中參與融資的安能物流，以及內地美妝電商杭州悠可亦擬在港上市，集資額分別為5億美元及3億美元。