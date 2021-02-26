【本報訊】樓市氣氛持續熾熱，樓價走勢反覆向上。繼上周中原城市領先指數（CCL）輕微下跌後，本周再度向上，並創七周新高，升至176.58點。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指，新春後季節性旺市持續，二手成交不斷增多，估計未來樓價向上走勢更加明顯。

整體走勢反覆向上

本周CCL創七周新高，指數近四周升跌均比前一次為高，顯示整體樓價走勢呈反覆向上格局。CCL最新報176.58點，按周升0.27%。中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報179.84點，按周升0.81%，升幅為11周以來最大。CCL（中小型單位）報177.31點，按周升0.63%。三大整體指數齊創七周新高，反映新春前一周的市況。同時，三大整體指數走勢相同，首三周齊跌後，樓價尋底成功，之後齊升兩周，上周齊回軟後，本周再次齊升，逐漸形成反覆向上走勢。至於CCL（大型單位）報172.80點，按周跌1.6%。

近四周計，新界東CCL Mass累升2.56%，新界西CCL Mass累升1.83%，九龍CCL Mass累升1.04%，港島CCL Mass累升0.28%。新界兩區表現明顯優於港九市區，反映新春前旺市由新界開始，展望升勢可延伸至市區，帶領全港樓價展開反覆向上的局面。