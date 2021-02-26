美國債息飆升、通脹預期升溫之際，港府突然宣佈上調股票印花稅至0.13%，對投資市場大撥冷水，科技股更出現「大震倉」，農曆新年假後北水買貨力度減弱，周三（24日）破紀錄淨沽200億元。疫情年所爆發的「大轉倉」潮，讓大量資金湧向新經濟股，最新發現北水已密密減磅科網股，資金流入舊經濟股，輪到「爛銅爛鐵」發威。

今次將根據中國証券登記結算公司（中央結算系統參與者編號: A00003及A00004）的合計持股量，分析過去一周，即港股通重啟日（2月18日）至周四為止，北水在四大板塊的持股變化，涵蓋科網股、醫藥股、資源股及銀行股。

全球經濟處於復蘇階段，科技股湧現沽盤壓力，北水抱團股獲利明顯。電商及科網板塊上，契媽概念股心動（2400），北水減持高達1.07個百分點，由假前持股17.07%，跌至最新16%。美團（3690）同見被減磅，比例縮0.09個百分點，最新佔比7.57%。

SaaS板塊遭減磅最多，原本為北水愛股微盟（2013）亦見散水，持股比例跌0.77個百分點，最新持25.02%。北水重倉股金山軟件（3888）、金蝶國際（268），以及明源雲（909），持股佔比統統向下。

當然，尚有科技股獲北水繼續支持，貓眼娛樂（1896）的北水持股佔比升0.79個百分點，最新持5.37%；股王騰訊（700）亦升0.09個百分點，最新持倉佔6.38%。

值得留意，北水並非一味睇淡新經濟股，所統計的19隻主要醫藥股中，多達13隻獲增持，例如亞盛醫藥（6855）持股佔比就由10.33%，增加1.04個百分點至11.37%；北水淨沽200億元當日，仍獲淨買2.6億元的中生製藥（1177），最新持股佔比亦升至5.26%。

「三桶油」反彈 北水熱炒中海油

北水瘋炒科技股熱潮似乎暫告一段落，此消彼長，估值低舊經濟股卻借機起跑。石油股經歷2020年史詩式大跌市後，終重拾升勢，牛年開市油價即創逾一年高。「三桶油」隨時獲北水捧場，比起中石油（857）及中石化（386），大媽最愛中海油（883），在2月18日至25日六個交易日，已淨買逾20.4億元。

另外，金屬股亦成為掃貨目標，於本周初曾一舉上破歷史高位的洛陽鉬業（3993），北水最新持股佔比為11.05%，較牛年前增達1.59個百分點。

銀行股同樣受惠，但北水增持力度稍低於資源股。工商銀行（1398）增幅最大，增加0.28個百分點，大媽最新持股佔29.73%。恢復派息的滙控（005），大媽佔股亦有所增加。

專家：平衡投資組合 不宜側重新經濟股

正榮金融業務部副總裁郭家耀指，北水一直吸納大量新經濟股，相關股價已累升很多，故才出現獲利回吐盤，加上最近通脹預期升溫、息口向上等消息，皆有利傳統股追落後，北水亦趁勢平衡投資組合。

他又指，醫藥股屬長線部署，視乎產品研發進度及上市時間等影響，投資時難以忽視，持股增加屬正常。「今年形勢，投資者都唔好太側重某一類股份，新舊經濟股倉位都要平均，以減低組合波動性。」

記者：投資組

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