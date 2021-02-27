十年期美債息急升後回穩，由高位逾1.6厘回落至1.4厘水平。道指收市跌1.50％，收報30,932點；標普500指數跌0.4％，收報3,811點；納指倒升0.56％，報13,192點。有華爾街資深交易員認為，市場普遍擔心聯儲局失去對債券市場的控制，估計股市將繼續迎來更多痛苦調整。

華爾街資深交易員Art Cashin周五接受《CNBC》訪問，隨著華爾街消化美債息上升的消息，投資者應該為股市將有一段時間波動做好準備，「你必須非常小心，好壞只差一條線，如果市場開始相信聯儲局失去對債券市場走向的控制，那麼所有有關緊縮恐慌（taper tantrum）的想法都會出現。」

疫後反彈導致通脹預期上升，美國樓市暢旺，木材價格、銅價都急升，為通脹帶來壓力。Cashin指市場正努力應對波動，投資者應留意納指，13,000點會是近期重要的關鍵阻力位，「若跌穿這水平，我會縛緊安全帶。」

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